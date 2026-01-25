AK Parti, suça sürüklenmeyi önlemek için aileyi de kapsayan çalışma başlattı!

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi (takvim.com.tr)

CEZA TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL

Yapılan çalışmalar suça sürüklenen çocukların büyük çoğunluğunun boşanmış, anne ya da babası cezaevinde bulunan çocuklardan oluştuğunu ortaya koyuyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AK Parti kurmayları, evlenme ve boşanma oranlarının neredeyse eşitlendiğine dikkat çekip şöyle dedi: "Bu gerçek bir sorun. Toplumsal bir çürüme var. Aileler dağılınca çocuklar bu durumda sahipsiz kalıyor. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın tek başına yeterli değil. Bir suçla ilgili rehabilitasyon ve ıslah süreci başarılı olmazsa suçun önüne geçemiyorsunuz. Öncelikle ailelere yönelik bir süreç yürütülmeli. Buna tüm toplum kafa yormalı, akademisyenler ve bilim dünyası bir araya gelerek çözüm odaklı çalışılmalı"dedi.