Emekliye para iadesi! Hizmet borçlanması ve ihya yapanlar dikkat... Kime, ne ödenecek?
Eksik primlerini az ödemeyle tamamlamak isteyenlerin geçen ay hizmet borçlanması talepleri büyük oranda arttı. Şimdi ise ödeme zamanı geldi. Ödemesini yatıranların bunun bir kısmını da vergi indirimi yoluyla geri alması mümkün. İşte merak edilen tüm detaylar...
Ülkemizdeerken emekli olmanın başlıca yolu borçlanma ile açılıyor. Primini tamamlamak isteyenler eğer şartları sağlıyorsa hizmet borçlanması yapabiliyor. Borçlanma çalışma hayatı süresince istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor. Genellikle de ihtiyaç olup olmayacağını görmek için emekli olma tarihine yakın bir dönemde başvurulup ödeniyor. Ancak bu yıl asgari ücret zammının yanı sıra doğum ve yurt dışı hariç hizmet borçlanmalarında oran artışının hayata geçirilmesi, talebi erkene çekti. 2025'in son ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na hizmet borçlanması başvurusu yağdı.
NASIL UYGULANIYOR?
Hesaplı emeklilik için başvuran bu kişiler, ödemelerini yaptıktan sonra yatırdıkları paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri alabilecek. Bunun için işverene başvurmak yeterli olacak. Mevcut mevzuata göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece borçlanma yapanların net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor.
İŞTE AVANTAJI
Borçlanma yapanların geri alabileceği tutar, ödenen tutara ve vergi dilimine göre değişiyor. Örneğin; 2025 yılı bitmeden 18 aylık askerlik borçlanması başvurusu yapan kişi, bunun için 149 bin 791 lira ödüyor. Bu kişi işverenine başvurursa en düşük vergi oranı (yüzde 15) uygulandığında dahi 22 bin 468 lira vergi indiriminden yararlanabiliyor. Aynı kişi bu yıl başvursa 267 bin 543 lira ödeyecek, vergi indirimi yoluyla bunun en az 40 bin 131 lirasını geri alabilecek. 2025 yılı bitmeden iki yıllık doğum borçlanması başvurusu yapan kişi de bunun için 199 bin 722 lira yatırıp, en az 29 bin 958 lira vergi indirimi alabiliyor. Bu kişinin 2026'da başvurması halinde aynı borçlanma için ödeyeceği tutar 253 bin 670 lira olacak. Vergi indirimi yoluyla da en az 38 bin 50 lira geri alabilecek.
5 YILLIK SÜREYE DİKKAT EDİN!
Vergi iadesi imkanından yararlanmak için borçlanmayı yeni yapmış olmak da şart değil. Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor. 5 yıllık sürenin hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından başlıyor.
KİMLER YARARLANIYOR?
Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa bu imkandan yararlanılabiliyor. Ayrıca vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin iş yerine verilmesi gerekiyor. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı bırakılmış olduğu için, asgari ücretle çalışanlar borçlanma dolayısıyla vergi indiriminden yararlanamıyor. Çünkü vergi kesintisine tabi kazançları bulunmuyor.