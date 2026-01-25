Emekliye para iadesi! Hizmet borçlanması ve ihya yapanlar dikkat... Kime, ne ödenecek?

Ülkemizde erken emekli olmanın başlıca yolu borçlanma ile açılıyor. Primini tamamlamak isteyenler eğer şartları sağlıyorsa hizmet borçlanması yapabiliyor. Borçlanma çalışma hayatı süresince istenildiği zaman gerçekleştirilebiliyor. Genellikle de ihtiyaç olup olmayacağını görmek için emekli olma tarihine yakın bir dönemde başvurulup ödeniyor. Ancak bu yıl asgari ücret zammının yanı sıra doğum ve yurt dışı hariç hizmet borçlanmalarında oran artışının hayata geçirilmesi, talebi erkene çekti. 2025'in son ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na hizmet borçlanması başvurusu yağdı.

Hesaplı emeklilik için başvuran bu kişiler, ödemelerini yaptıktan sonra yatırdıkları paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri alabilecek. Bunun için işverene başvurmak yeterli olacak. Mevcut mevzuata göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece borçlanma yapanların net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor.

Vatandaşlar ödemelerini yaptıktan sonra yatırdıkları paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri alabilecek (takvim.com.tr)

İŞTE AVANTAJI

Borçlanma yapanların geri alabileceği tutar, ödenen tutara ve vergi dilimine göre değişiyor. Örneğin; 2025 yılı bitmeden 18 aylık askerlik borçlanması başvurusu yapan kişi, bunun için 149 bin 791 lira ödüyor. Bu kişi işverenine başvurursa en düşük vergi oranı (yüzde 15) uygulandığında dahi 22 bin 468 lira vergi indiriminden yararlanabiliyor. Aynı kişi bu yıl başvursa 267 bin 543 lira ödeyecek, vergi indirimi yoluyla bunun en az 40 bin 131 lirasını geri alabilecek. 2025 yılı bitmeden iki yıllık doğum borçlanması başvurusu yapan kişi de bunun için 199 bin 722 lira yatırıp, en az 29 bin 958 lira vergi indirimi alabiliyor. Bu kişinin 2026'da başvurması halinde aynı borçlanma için ödeyeceği tutar 253 bin 670 lira olacak. Vergi indirimi yoluyla da en az 38 bin 50 lira geri alabilecek.