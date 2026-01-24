İstanbul’da kan donduran olay: Çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu

Olay, Şişli'ye bağlı Duatepe Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mahallede kağıt toplayan bir kişi, çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede cesedin başının olmadığı ve bir kadına ait olduğunu belirledi. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, çevrede detaylı inceleme yapıldı.

Olayın aydınlatılması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.