Esenyurt'ta kafa atıp cam kıran trafik magandası yakalandı: Hem ehliyetten oldu hem arabadan

İstanbul Esenyurt'ta aracıyla bir başka aracın önünü kesen ve kafa atarak cam kıran trafik magandası kıskıvrak yakalandı.



İsminin N.D olduğu öğrenilen şahısla ilgili, "TCK-151-1, TCK-179/2, TCK-125 ve 11. yargı paketiyle düzenlenen TCK-223" maddelerindeki suçlardan adli işlem başlatıldı.





Yeni kanun teklifine göre "Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye" caydırıcı cezalar geliyor.



HEM EHLİYETTEN OLDU HEM ARABADAN



Bahse konu şahsa 180 bin ₺ idari para cezası uygulanacağı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulacağı ve aracının 60 gün trafikten men edileceği öğrenildi. Yeni kanun teklifine göre "Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye" caydırıcı cezalar geliyor.Bahse konu şahsa 180 bin ₺ idari para cezası uygulanacağı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulacağı ve aracının 60 gün trafikten men edileceği öğrenildi.