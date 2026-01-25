Esenyurt'ta kafa atıp cam kıran trafik magandası yakalandı: Hem ehliyetten oldu hem arabadan
İstanbul Esenyurt'ta yol kesip araç camına kafa atan servis sürücüsü gözaltına alındı. Trafik magandasına 180 bin TL idari para cezası uygulanacağı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulacağı ve aracının 60 gün trafikten men edileceği öğrenildi.
İstanbul Esenyurt'ta aracıyla bir başka aracın önünü kesen ve kafa atarak cam kıran trafik magandası kıskıvrak yakalandı.
İsminin N.D olduğu öğrenilen şahısla ilgili, "TCK-151-1, TCK-179/2, TCK-125 ve 11. yargı paketiyle düzenlenen TCK-223" maddelerindeki suçlardan adli işlem başlatıldı.
Yeni kanun teklifine göre "Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye" caydırıcı cezalar geliyor.
HEM EHLİYETTEN OLDU HEM ARABADAN
Bahse konu şahsa 180 bin ₺ idari para cezası uygulanacağı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulacağı ve aracının 60 gün trafikten men edileceği öğrenildi.
GEREĞİ YAPILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "GEREĞİ YAPILDI" paylaşımı geldi.
Bakan Yerlikaya, "Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız" dedi.