Yaser Asprilla resmen Galatasaray'da! İmza için İstanbul'a geldi

GALATASARAY EN İYİ TEKLİFİ YAPTI AS Colombia muhabiri Pipe Sierra'nın haberine göre; 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun menajeri Jonathan Herrera, Benfica, Ajax ve Marsilya ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu kulüpler arasında en iyi teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 23 MİLYON EURO Haberde, Asprilla'nın Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtildi. Satın alma opsiyonunun 23 milyon Euro olduğu ve futbolcunun belirli sayıda maça çıkması halinde opsiyonun devreye gireceği ifade edildi.