Usta sanatçı Haldun Dormen’e son veda: “Türk tiyatrosunun başı sağ olsun" I Cenaze namazı Teşvikiye'de kılınacak

Keremcem (Kaynak: Sosyal medya) Keremcem:

"Haldun Dormen'in hayatına bir kez değmiş bir insanın hayatı bir daha aynı olmaz; özellikle sahne üzerinde. Ben, 20 yıl önce ilk müzikalimde Broadway'den İstanbul'a geldiğinde, Fransızca söylememi istemişti. 'Haldun ağabey, ben Fransızca bilmiyorum, İngilizce söylesek?' demiştim. O da tabii ki 'Yaparsın şekerim' demişti. İnanılmaz bir umut, inanılmaz bir okuldu. Geçen sene bir film setindeydik. Belgrad Ormanı'nda, soğukta çalışıyorduk. Hepimizin aklından 'Hocam, acaba setlere çıkmasanız mı?' düşüncesi geçiyordu. Çünkü yaş hepimiz için aynı şekilde işliyor. Ama onun için öyle değildi. Elbette bunu ona söylemedik; çünkü biliyorduk ki çıkmazsa… Gitmek istemiyordu."

Nevra Serezli (Kaynak: AA) Nevra Serezli: "Türk tiyatrosunun başı sağ olsun. Onun Türk tiyatrosuna katkıları saymakla bitmez. Ben, izin verirseniz, kendi hislerimden bahsetmek istiyorum. Çok üzgünüm; çok şey kaybettim. Geçmişimi, hocamı, rol arkadaşımı, yönetmenimi… Ben dostumu kaybettim. Mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim. Metin'in öbür yarısını kaybettim. On üç yıldır çok büyük bir acı çekiyordum; şimdi acım perçinlendi."

Erol Evgin (Kaynak: AA) Erol Evgin:

"Lise çağlarımda Dormen Tiyatrosu'nun müdavimiydim. Haldun Dormen'e hayrandım. 1979 sonbaharında artık ünlenmiştim. Egemen Bostancı gelip, 'Bir müzikal yapmak istiyoruz, oynamak ister misin?' dedi. Haldun Dormen'in ismini duyunca, 'Tabii, yaparım' dedim. Tiyatronun en büyük isimleri; Nevra Serezli, Ayşen Gruda vardı. Ben onların yanında nasıl oynarım diye çok korkmuştum. Haldun Dormen bana, 'Yaparsın şekerim' demişti. Eleştirilerini onun kadar kibarca dile getiren kimseyi tanımadım. Bize iki ay oynarsınız demişlerdi; biz iki yıl boyunca Haldun Dormen'in bu büyüsünü sahneledik. Ondan çok şey öğrendim, hâlâ konserlerimde kullanıyorum. Bana insan olarak da çok şey öğretti. Dostluğumuz 47 yıl sürdü ve sürecek. 72. sanat yılımın kutlamasını onunla birlikte geçirmiştim, bunun için çok mutluyum. Çok asil, dürüst, çalışkan ve çağdaş bakışıyla tam bir Cumhuriyet aydını, bir Atatürk sevdalısıydı. Onu yoğun bakımda ziyaret ettim; doktorlar izin verdi, onunla vedalaşabildim. Mekânın cennet olsun Haldun hocamız, ışıklar içinde uyu. Kitaplarını yeniden okuyacağım; yani dostluğumuz hiç bitmeyecek."

Göksel Kortay (Kaynak: Sosyal medya) Göksel Kortay: "Tiyatromuzun ışığı söndü, karanlıkta kaldık. Bugün onu son kez alkışlamaya, tiyatromuzun parlak yıldızı Haldun Dormen'i sonsuzluğa uğurlamaya geldik. Onu anlatmak, sayfalar dolusu kitaplar yazsanız bile mümkün değil. Hiç 'keşke'si yoktu. En olumsuz anlarda bile derhal beyaz bir sayfa açar ve 'Evet şekerim, şimdi ne yapıyoruz?' derdi. Hep hayalleriyle, inancıyla ileriye yürürdü. Hayattaki her şeyini; evini, sofrasını, tiyatrosunu, bilgisini paylaşırdı. O konuşurdu, çevresindekiler alabilecekleri kadar paylarını alırlardı. Çok sevdiği cümle 'Yaparsın şekerim' idi. Bu cümlede Haldun Dormen'in bütün yaşamı saklıydı: Cesareti, pes etmeyişi, umut dolu dünyası… Geleceğe hep umutla bakar, hiç geriye dönmezdi. O ulu bir ağaçtı; dallarından Türk sinemasına ve tiyatrosuna nice büyük değerler yetişti. O, benim 70 yıllık dostum, dert ortağım, rol arkadaşımdı. O yollarda hep birlikte yürüdük. Hem rol arkadaşım hem ustamdı. Onu çok, çok özleyeceğim; hep özleyeceğim. Türk tiyatrosu babasını, ben ise en can dostumu kaybettim. Başımız sağ olsun."