Özgür Özel'in "sıcak salon" yalanı... Başkan Erdoğan'ın Aydın konuşmasını hedef aldı fena patladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde açık alanda düzenlenen açılış deprem konutları üzerinden CHP’ye sert sözlerle yüklendi. Erdoğan’ın konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayınlanan bu mitingin “sıcak salonda” yapıldığını iddia etti. Ancak görüntüler, programın açık havada meydanda gerçekleştiğini net biçimde ortaya koydu. Özel’in iddiası boşa düşerken "gerçeği mi göremedi, yoksa danışmanları mı kandırdı?" sorusu gündeme geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde "Ev Sahibi Türkiye" 6.973. Kura Çekimi, 1.482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı.
Açık alanda gerçekleşen mitingde konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutları üzerinden yaptığı eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi.
"YENİ Mİ AYILDINIZ ÖZGÜR EFENDİ"
27 Aralık'ta Hatay'da 455 bininci konutun anahtarlarının teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, CHP'nin sürecin üç yılı boyunca deprem bölgesinde görünmediğini vurguladı. Erdoğan, "Üç yıldır neredeydiniz? Yeni mi ayıldınız" diyerek Özel'e yüklendi.
ÖZGÜR ÖZEL CANLI YAYINLANAN MİTİNGİN SICAK SALONDA YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ
Öte yandan Özgür Özel Yalova'daki mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın konuşmasını hedef aldı.
Özel canlı yayınlanan açılış töreninin "sıcak salonda" yapıldığını iddia etti.
GÖRÜNTÜLER NET
Ancak Özel'in iddiasının aksine program Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde açık alanda gerçekleştirildi.
Kamera açıları, Erdoğan'ın CHP liderine yönelik sözlerini de açık hava konuşmasında söylediğini gösterdi.
Böylece Özel'in, canlı yayınlanan ve açık havada yapıldığı net şekilde görülen tören çin ortaya attığı iddialar boşa düştü. Kamuoyunda Özel'in gerçeği mi göremediği yoksa danışmanları tarafından mı yanıltıldığı sorusu gündeme geldi.