Özgür Özel'in "sıcak salon" yalanı... Başkan Erdoğan'ın Aydın konuşmasını hedef aldı fena patladı

"YENİ Mİ AYILDINIZ ÖZGÜR EFENDİ" 27 Aralık'ta Hatay'da 455 bininci konutun anahtarlarının teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, CHP'nin sürecin üç yılı boyunca deprem bölgesinde görünmediğini vurguladı. Erdoğan, "Üç yıldır neredeydiniz? Yeni mi ayıldınız" diyerek Özel'e yüklendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Aydın 'da Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde "Ev Sahibi Türkiye" 6.973. Kura Çekimi, 1.482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

GÖRÜNTÜLER NET

Ancak Özel'in iddiasının aksine program Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde açık alanda gerçekleştirildi.

Kamera açıları, Erdoğan'ın CHP liderine yönelik sözlerini de açık hava konuşmasında söylediğini gösterdi.

Böylece Özel'in, canlı yayınlanan ve açık havada yapıldığı net şekilde görülen tören çin ortaya attığı iddialar boşa düştü. Kamuoyunda Özel'in gerçeği mi göremediği yoksa danışmanları tarafından mı yanıltıldığı sorusu gündeme geldi.

Miting Aydın Büyükşehir Belediyesi önündeki alanda yapıldı