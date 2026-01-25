Spor yazarları Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Cimbom, sahadan Gabriel Sara (2) ve Victor Osimhen'in golleriyle 3-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Spor yazarları maçın ardından zorlu randevuyu değerlendirdi.
SERKAN KORKMAZ: İLKAY VE ICARDI
Ligde lider, Avrupa'da yoluna devam eden, Ziraat Türkiye Kupasın'da da favori olan Galatasaray toparlanıyor.
Belki dar bir rotasyonu var, belki çok da formda değil ama yönetimin ya da teknik direktörün istifasının istendiği bir ortamı da hakettiği söylenemez.
Beni en çok hayal kırıklığına uğratan iki futbolcu; Icardi ile İlkay. Problem yalnızca fiziksel mi; pek emin değilim.
Icardi, tıpkı o geldiğinde Gomis'te gözlemlendiği gibi Osimhen isminin altında eziliyor sanki.
İlkay'ın problemiyse, sıkıntılı orta saha rotasyonundaki tüm olasılıklarda uyumu yakalayamaması. Kesinlikle pozitif ve olgun bir karakter İlkay.
Karagümrük maçını Galatasaray'ın kazanmasına şaşıran tek bir kişi oldu mu acaba? Ligde lider, Avrupa'da kalıcı ve kupada favori Galatasaray'da hala çok eksik var. Benim Icardi'den her geçen gün umudum azalıyor.
İlkay içinse City maçına dair heyecanlanıyordum. Fakat anladığım kadarıyla dün akşam iki gol atan Sara'nın oynaması daha güçlü bir olasılık gibi duruyor.
Okan Buruk, Bebek Otel'de eski Fenerbahçe başkanı tarafından tehdit edilip edilmediğine dair ben bu yazıyı yazarken henüz açıklama yapmamıştı.
Onun performansındaki inişler ve çıkışlara dair fikir edinmek açısından merakla bekliyorum. Bu, öyle geçiştirilecek, basit bir konu değil. Derhal tüm detaylarıyla açığa kavuşturulmalı.
ZEKİ UZUNDURUKAN: GABRIEL HASARA İZİN VERMEDİ
Galatasaray, ilk yarıda Karagümrük karşısında tanınmaz haldeydi. Sanki Galatasaray değil de başka bir takım izliyor gibiydik. Rakip lig sonuncusuydu. 30. saniyede öne geçmişsin. Artık herkes 'Galatasaray bu işi bitirdi' gözüyle bakarken, tel tel dökülen bir takıma dönüşüverdi Galatasaray! Galatasaray ilk yarıda duran toptan öyle amatörce bir gol yedi ki… Serginho'nun önüne atılan uzun topta, Brezilyalı oyuncu ceza sahasına girip önce Davinson'u çalımladı, kalesinden çıkan Uğurcan'ı etkisiz kale getirip, geriden gelen Barış Kalaycı'ya 'golü sen at' dedi. Skor 1-1 olduktan sonra daha da içine kapanan, kabuğuna çekilen bir Galatasaray izlemeye başladık. Fatih Karagümrük, etkili geçiş hücumları ile sık sık Galatasaray kalesinde gol aramaya başladı.
İlk yarıda daha fazla pozisyona giren, daha iyi oynayan takım, lig sonuncusu Karagümrük'tü. İlkay ve Yunus, ilk bölümde Galatasaray'ı adeta 9 kişi oynattı. Sara-İlkay-Yunus orta sahası adeta pamuk gibiydi. Torreira'nın da yıpranmışlığı ve yorgunluğu buna eklenince, Galatasaray oyunu orta alanda kaybetti. Karagümrük vızır vızır geçti bu alanı. Karagümrük, Galatasaray'ı çok geriye koşturdu, yordu ilk 45'te.
Okan Buruk ikinci yarıya başlarken Torreira'yı kenara alıp, Lemina'yı sahaya sürdü. Bu değişiklik, Galatasaray'a bir ivme kazandırdı. Orta alan toparlandı. İkinci yarının başında Sara ile gelen ikinci gol, Galatasaray'a rahat bir nefes aldırdı. Karagümrük'ün ise direnci kırıldı. Osimhen'in jeneriklik golünden sonra ise hem Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen Galatasaraylı taraftarlar rahatladı hem de kenardaki Okan Buruk! İlkay'ın ortasında Osimhen, topla adeta dans edip, kalenin 90 diye tabir edilen noktasındaki örümcek ağlarını aldı.
Dünkü maçı iki bölüm halinde okumak lazım. İlk bölümde maça nasıl olsa kazanırız gözüyle bakıp, rehavete giren Galatasaray'ın kötü futbolu… İkinci bölümde ise maçın öneminin farkına varıp, işi ciddiye alan Galatasaray'ın ne kadar rahat sonuca gittiğini gördük. Avrupa yorgunu Galatasaray, kazanarak liderliğini sürdürdü. Ancak şu bir gerçek ki bu takımın yeni yüzlere, güçlü profillere ihtiyacı var. Yeni transferler hem Galatasaray'a güç katar hem de rekabeti artırır. Lider Galatasaray'ın lig sonuncusu Karagümrük'e bu kadar gol pozisyonu vermesini iyi analiz etmeli Okan hoca. Özelllikle Davinson Sanchez, haftalardır çok kötü oynuyor. Dün iki golle Galatasaray'ı sırtlayan Sara, sadece duble yapmakla kalmadı, etkili bir futbol ortaya koydu.
MUSTAFA ÇULCU: HAKEM ZORLANMADI
Dün akşamki maç 6 dakika gecikmeli başladı. Tam zamanında demek ki oluyormuş!
Galatasaray ön alan baskısı ve Balkovec'in hatasıyla 30. saniyede Sara'nın vuruşu ile ligin en erken golünü attı. Sonrasında Karagümrük iyi kapandı.
Galatasaray yandan ve merkezden yüksek oynayarak Osimhen'i topla buluşturmak istedi. Karagümrük 4-4-2 ile özellikle öndeki ikilinin savunma arasına ve arkasına yaptığı derin koşularla Galatasaray'ı zorladı.
Jakobs'un kanadını daha efektif kullandılar.
İlk yarıdaki futbol Galatasaray'ın futbolu olamazdı!
Çok kontra yiyince savunma güvenliği açısından ikinci yarıya Lemina ile başladılar. İlkay golün ortasını yaptı ama daha önemli ve kıymetli olan Lemina'nın kazandığı topu ona tekte oynamasıydı.
Galatasaray ikinci yarı Galatasaray gibi oynamaya başladı, biraz vites yükseltti skoru buldu. Oynadığı ve oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nin çok zor iki maç arası oynayabileceği en rahat rakibe karşı rejenarasyon maçı oynadı ve galibiyeti hak etti.
Atilla Karaoğlan ligin deneyimli hakemlerinden.
Ancak çağdaş çizgi, tempo ve kaliteden uzak yönetim profili gösteriyor. İstek ve arzusu tükenmiş bir beden dili içinde. Oysa saha dışında gösterdiği performansının yarısını saha içinde gösterse ülke hakemliğine daha faydalı olacak! Jakobs'a gösterdiği sarı tamam da Esgaio'nun Jakobs'a müdahalesine faul veriyorsan niye sarı yok? Barış Alper'e çıkan sarı yeterli ve doğruydu.
Maçta hakemi zorlayacak pozisyon yoktu.
LEVENT TÜZEMEN: LEMINA FARK YARATTI
Okan hoca, Olimpiyat Stadı'yla ilgili tezinde haklı çıkmadı.
G.Saray, ikinci yarı maçı yıldızlarıyla çevirdi. İlk yarıda G.Saray, Atletico Madrid maçının oyununun yanına bile yaklaşamadı. Sara'nın erken golüne rağmen Karagümrük, hücum yapma konusunda ve pas organizasyonunda çok üstündü.
Oysa yine Okan hoca maç öncesi, "Rakibimizi ciddiye alıyoruz. Hızlı oyuncuları var" diye doğru bir tespitte bulunmuştu ama ilk yarıda G.Saraylı oyuncular, Karagümrük'ün bu üstünlüğüne set çekemedi.
Yunus ve İlkay sahada yoktu, Torreira da sakatlığından dolayı etkisizdi.
G.Saray, kazandığı faullerden sonra Karagümrüklü futbolcular topu bırakmadıkları için çabuk oyunu başlatamadı ama Barış'ın attığı golde Torreira'nın yaptığı faul sonrası rakibin oyunu çabuk başlatmasına önlem alınamadı. Barış'ın golünde Sanchez'in klasik olarak kendini yere atması affedilemeyecek bir hataydı.
Okan hoca Torreira'yı çıkarıp Lemina'yı oyuna aldıktan sonra orta saha rahatladı. Lemina oynadığında G.Saray savunması topla çok fazla temas etmiyor, oyun kurma görevini de Gabonlu oyuncuya bırakıyordu.
Sara'nın attığı gol öncesi kanattan atağa kalkan Sallai'ye Lemina'nın attığı pas mükemmeldi. Macar oyuncunun ölçülü ortasını da Sara kafayla gole çevirdi. Ama ben Osimhen'in attığı gole şapka çıkardım. Topu göğsünle yumuşatıp önüne düşüreceksin ardından da rakip kalenin tavanına tutulamayacak bir gol atacaksın.
AHMET ÇAKAR: BARIŞ ATILMALIYDI
Bir takım nasıl maç seçiyor derseniz, dün geceki karşılaşmayı, özellikle de G.Saray'ın ilk yarıdaki performansını örnek olarak verebilirsiniz. G.Saray, daha 31. saniyede öne geçti. Herkes 'Maç bitti, ağır farka gidiyor" dedi ama hiç de öyle olmadı. G.Saray'ın ilk yarıda bulduğu tek pozisyon yok. Buna karşılık Karagümrük, kısıtlı kalitesiyle çabuk atağa iyi çıktı, pozisyonlar üretti ve önce Abdülkerim, sonra da Sanchez'in hatalarıyla golü buldu. Abdülkerim 30 santim geride olsa ki olmalıydı, Karagümrüklü oyuncu ofsayta yakalanacaktı. Yakalanmadı, ceza alanı içinde futbolun argo deyimiyle Sanchez'i çarşıya yollayıp golü atıverdi.
G.Saray baktı ki pabuç pahalı, ikinci yarı başlayıp 10 dakika sıktılar, özellikle Sara'nın arzulu oyunuyla maçı bitiriverdiler. Sara, gelen ortaya mükemmel yükseldi ve G.Saray'ı öne geçirdi. Ardından da sahanın en kötülerinden biri olan İlkay'ın ortasında Osimhen, harika bir gol attı. Kolay değil, önünde rakip var, topu göğsünde yumuşatıp hemen vurmak önemli bir kalite. Sonuç olarak G.Saray dün gece kaybetseydi çok şey kaybedecekti. Üstelik iki Şampiyonlar Ligi maçı arası Türkiye Ligi'nin en zayıf rakibiyle oynuyordu.
Gelelim hakeme... Maç çok kolay, pozisyonlar temiz ama Barış Alper'e gösteremediği bir kırmızı kart var. Ayağını kaldırıyor, rakibin sırtını ayağıyla sıyırıp tabanıyla kafasına vuruyor. Hadi Atilla Karaoğlan görmedi, VAR da mı görmedi?
BÜLENT TİMURLENK: O OLMADI BU OLDU
Çarşamba günü kozlarını paylaşacak olan Manchester City ve Galatasaray, dün liglerinin son sırasındaki takımlarla mücadele ederken, İngilizlerin maçı yerel saatle 15.00'te başladı. Galatasaray'ın sınavı ise malumunuz 20.00'de. Sezon başında sıcak hava yüzünden maçları mantıklı olarak geç vakitte oynatan TFF, kış saatlerinde maçları erkene çekmeyi akıl etmiyor. Boş tribünler, bozuk bir zemin, soğuk hava ve toplama kadrosuyla Karagümrük... Galatasaray da Manchester City de doğal olarak rotasyon yaptılar 11'lerinde. Atletico maçının son dakikasında kaçıran adamın dün 30. saniyede "O olmadı bu oldu" golüyle Buruk'un takımı favorisi olduğu 90 dakikada 3 puanı çok erken cebine koymaya kalktı.
Karagümrük'ün golüne kadar oynadıkları futbol 3-0 önde olanın belki oynayacağı futbol. Düşük tempo, pas hataları ve devreye fırça yemeye giden bir 11.
Lucas Torreira gününde değildi, çıktı. İlkay'ın 6'dan ön tarafta 8-10'a kayması oyunu değiştirdi. Oyunu iki asistle tamamlayan İlkay'ın iki net fırsatı da harcadığının altını çizmek lazım. Transferler daha önce yapılmış olsa dün Barış da dinlenirdi mecali olmayan ve kaç maçtır kötü oynayan Yunus da… İcardi girdiğinde Osimhen neden çıkmadı da sorulabilir elbette Buruk'a...
Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçı düşünmek ve Atletico Madrid maçının yorgunluğunu hissetmek, bunların hepsi doğal ama her hafta karşınızda Süleyman Hurma'nın ticari girişimi olan aynı zamanda tarihi bir kulübü, Karagümrük'ü bulamazsınız. Tarihe "Galatasaray 3 puan aldı" diye geçecek bir maçtı, daha fazlası değil...
EVREN TURHAN: İKİNCİ YARIDA KENDİNE GELDİ
Şampiyonlar Ligi sonrası Süper Lig'deki maçlar hep zor oluyor. Ama Galatasaray'ın karşısındaki rakip lig sonuncusu Fatih Karagümrük'tü... Galatasaray, maça erken gol ile başlayınca oyuncularda akıllar hemen Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçına gitti ve oyundan koptular. Yavaş ve rolanti oyun rakibi de iştahlandırdı. İlk 45 dakikada ne Yunus Akgün ne de Barış Alper Yılmaz kıpırdamadı. Victor Osimhen yalnız kaldı ileride. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı devamlı bire bir kaldı rakip hücumcularla...
Nitekim golü de yediler. İkinci yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lemina hamlesi yaptı. Torreira çıktı. İkinci yarıda bambaşka Galatasaray vardı sahada... Sara, arkasından Osimhen'le goller buldular. Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Sara kendine geldi ve sakatlık sonrası müthiş dönüş yaptı. Galatasaray bu tip maçları sıkmadan rahat tempoda oynayarak kazanmak istiyor. Erken gol bulunca da bu çok daha net belli oldu dün gece... Okan hoca ikinci yarıda Manchester City maçını düşünürek hamleler yaptı. Sallai değişikliği ve İcardi'nin girişiyle Eren Elmalı sağ tarafa geçti. Aslında savunmada 3'lü gibi gözüktü... Zaman zaman 5'li gibi maçı tutarak fazla efor sarfetmeden bitirmek istedi. Okan Buruk bunda da başarılı oldu.