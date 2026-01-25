Spor yazarları Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi

Çok kontra yiyince savunma güvenliği açısından ikinci yarıya Lemina ile başladılar. İlkay golün ortasını yaptı ama daha önemli ve kıymetli olan Lemina'nın kazandığı topu ona tekte oynamasıydı.

Galatasaray ikinci yarı Galatasaray gibi oynamaya başladı, biraz vites yükseltti skoru buldu. Oynadığı ve oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nin çok zor iki maç arası oynayabileceği en rahat rakibe karşı rejenarasyon maçı oynadı ve galibiyeti hak etti.

Atilla Karaoğlan ligin deneyimli hakemlerinden.

Ancak çağdaş çizgi, tempo ve kaliteden uzak yönetim profili gösteriyor. İstek ve arzusu tükenmiş bir beden dili içinde. Oysa saha dışında gösterdiği performansının yarısını saha içinde gösterse ülke hakemliğine daha faydalı olacak! Jakobs'a gösterdiği sarı tamam da Esgaio'nun Jakobs'a müdahalesine faul veriyorsan niye sarı yok? Barış Alper'e çıkan sarı yeterli ve doğruydu.

Maçta hakemi zorlayacak pozisyon yoktu.

LEVENT TÜZEMEN: LEMINA FARK YARATTI Okan hoca, Olimpiyat Stadı'yla ilgili tezinde haklı çıkmadı.

G.Saray, ikinci yarı maçı yıldızlarıyla çevirdi. İlk yarıda G.Saray, Atletico Madrid maçının oyununun yanına bile yaklaşamadı. Sara'nın erken golüne rağmen Karagümrük, hücum yapma konusunda ve pas organizasyonunda çok üstündü.

Oysa yine Okan hoca maç öncesi, "Rakibimizi ciddiye alıyoruz. Hızlı oyuncuları var" diye doğru bir tespitte bulunmuştu ama ilk yarıda G.Saraylı oyuncular, Karagümrük'ün bu üstünlüğüne set çekemedi.

Yunus ve İlkay sahada yoktu, Torreira da sakatlığından dolayı etkisizdi.

G.Saray, kazandığı faullerden sonra Karagümrüklü futbolcular topu bırakmadıkları için çabuk oyunu başlatamadı ama Barış'ın attığı golde Torreira'nın yaptığı faul sonrası rakibin oyunu çabuk başlatmasına önlem alınamadı. Barış'ın golünde Sanchez'in klasik olarak kendini yere atması affedilemeyecek bir hataydı.

Okan hoca Torreira'yı çıkarıp Lemina'yı oyuna aldıktan sonra orta saha rahatladı. Lemina oynadığında G.Saray savunması topla çok fazla temas etmiyor, oyun kurma görevini de Gabonlu oyuncuya bırakıyordu.

Sara'nın attığı gol öncesi kanattan atağa kalkan Sallai'ye Lemina'nın attığı pas mükemmeldi. Macar oyuncunun ölçülü ortasını da Sara kafayla gole çevirdi. Ama ben Osimhen'in attığı gole şapka çıkardım. Topu göğsünle yumuşatıp önüne düşüreceksin ardından da rakip kalenin tavanına tutulamayacak bir gol atacaksın.