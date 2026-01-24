Suriye'de ateşkes 15 gün süreyle uzatıldı! PKK-YPG provokasyon peşinde

SURİYE ORDUSU: TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İŞGALİ ALTINDAKİ HASEKE'DEKİ SİVİLLER İÇİN İNSANİ KORİDOR AÇILACAK Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağına işaret edilerek, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde önümüzdeki saatlerde destek ve yardım sağlamak için insani koridorların açılacağı anlatıldı. PKK PROVOKASYON PEŞİNDE Sahadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak, terör örgütü SDG'nin, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinden PKK unsurlarını Suriye'nin Haseke kentine kaydırdığı ifade edildi.

AFP ateşkesin bir ay uzatıldığını iddia etse de Suriye makamları bu iddiayı yalanladı.

Suriye, AA

ŞAM YALANLADI

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler İşlerinden Sorumlu Arap İşleri Direktörü Muhammed Taha El-Ahmed, Suriye hükümetinin Haseke ilinin geleceğine ilişkin olarak terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) tanıdığı sürenin uzatıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

El-Ahmed, SANA'ya yaptığı açıklamada, "SDG"nin sürekli olarak süre ve ateşkes talep ettiğini, bunun zaman kazanma amacı taşıdığını ancak nihai hedefin net olmadığını söyledi. El-Ahmed, örgütün son olarak ateşkesin uzatıldığına dair söylentiler yayarak Suriye devletini zor durumda bırakmaya çalıştığını ifade etti.

Bugüne kadar Suriye devletinin sunduğu tekliflere olumlu bir yanıt alınmadığını vurgulayan El-Ahmed, ateşkes ve ateşkes ihlallerinin sürdüğünü belirtti. Devletin, üst düzey mevkilerle ilgili teklifler sunduğunu ancak "SDG"nin bu kapsamda henüz herhangi bir aday göstermediğini kaydetti.

El-Ahmed, yasal çerçevede ülkenin birliğinin korunması, Suriye halkının haklarının güvence altına alınması ve en iyi hizmetlerin sunulması amacıyla tüm seçeneklerin barış ve diyalog yoluyla ele alındığını dile getirdi.

Ateşkesin sürekli ihlal edilmesi ve Suriye liderliğinin tekliflerine yanıt verilmemesinin, "SDG" içerisindeki iç bölünmeler ile dış kaynaklı dar partizan çıkarlar nedeniyle ulusal karar yetkisinin ellerinden alınmasının bir sonucu olarak değerlendirildiğini belirten El-Ahmed, bu durumun süreci olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

El-Ahmed, tüm ağır, hafif ve orta silahların Suriye devletine, özellikle Savunma ve İçişleri Bakanlıkları'na ait olması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bu kurumlar hem iç hem de dış güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayacaktır." dedi.

Terör örgütü PKK unsurlarının Suriye topraklarına girişinin hem uluslararası hukuk hem de Suriye yasalarına aykırı olduğunu belirten El-Ahmed, örgütün terörist bir yapı olduğunu ve bu ihlallerin hukuki çerçevede ele alınacağını ifade etti.

El-Ahmed, "SDG"den gelecek adayların milliyetçi, iyi şöhretli ve görevlerini teknik ile mesleki yeterlilikle yerine getirebilecek nitelikte olmaları koşuluyla, hükümette görevlendirilmelerine herhangi bir itirazlarının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bu ayın 20'sinde, Suriye hükümeti ile "SDG" arasında Haseke ilinin geleceğine ilişkin bazı başlıklarda ortak bir anlayışa varıldığını duyurmuş, bölgelerin entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanması amacıyla "SDG"ye dört günlük süre tanındığını açıklamıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı da, bu çerçevede Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyon alanlarında dört günlük ateşkes ilan ettiğini bildirmişti.

RAKKA VE DEYRİZOR İŞGALDEN KURTARILDI

Suriye ordusu 44 saatte Rakka ve Deyrizor'u terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtardı. Haseke ve Ayn el Arab bölgesi için de çatışmalar sürerken YPG/SDG entegrasyonu kabul etti ve Şam ile anlaştı.





