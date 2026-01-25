İmamoğlu’nun şaibeli diplomasında ağır hukuk ihlali! Sahtekarlık bir kez daha tescillendi: İşte gerekçeli karar

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı dava idare mahkemesi tarafından reddedildi. TAKVİM'den Halit Turan'ın haberine göre, mahkemenin 14 sayfalık gerekçeli kararında, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinde sistematik usulsüzlükler ve ağır hukuk ihlalleri bulunduğu ayrıntılarıyla ortaya konuldu.

TANINMAYAN ÜNİVERSİTE

Mahkeme kararında en kritik tespitlerden biri, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmıyor olması oldu. Dosya kapsamındaki resmi yazışmalara göre, 1990'lı yıllarda KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi tanınıyordu.

Kararda, yatay geçiş sürecindeki kontenjan işlemleri "sehven yapılan hata"olarak değil, bilinçli ve planlı uygulamalar olarak nitelendirildi. Buna göre: Fakülte Yönetim Kurulu'nun 27.06.1990 tarihli kararıyla ilan edilen kontenjanlar, yeni bir ilan yapılmaksızın, 12.09.1990 tarihli kararla değiştirildi.