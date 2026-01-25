Bahçeli'den 'erken seçime' son nokta! CHP 4S'de sıkıştı... Başkan Erdoğan'a "Kudüs" teklifi: DEM'den gelen kilim ve Ahmet Türk çağrısı
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin çevresi ateş çemberi" sözleriyle erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. YPG'nin bölgeden sökülüp atılması gerektiğini belirten Bahçeli, CHP'nin "Söğütözü, Silivri, Saraçhane, sosyal medya" dörtlüsüne sıkıştığını söyledi. Bahçeli, Başkan Erdoğan'la son görüşmesini ve "Kudüs" teklifini anlattı. DEM heyetinin kendisine hediye ettiği kilime "27 Şubat barış ve demokrasi kilimi" adını verdiğini açıkladı. Ahmet Türk için "göreve iade edilmeli" çağrısını yineledi. ABD'yi "vazo" olarak tanımlayan MHP lideri "Kırılırsa 51 eyalet, 51 parçaya bölünür" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgesel ve küresel gelişmeleri ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'deki gelişmelerin "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" süreci için önemine dikkat çeken Bahçeli, "Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'nin politikaları ve beklentileri, Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından olumludur. Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet" ifadelerini kullandı.
YPG SURİYE'DEN SÖKÜLÜP ATILMALI
Bahçeli, YPG'nin Suriye'den tamamen sökülüp atılması gerektiğini belirterek, "Ben çiftçi çocuğuyum. Bir tarlanın kenarında küçük bir alanında ayrık otu bırakırsanız; bakmışsınız bir süre sonra o ayrık otları bütün tarlayı sarmış. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır" şeklinde konuştu.
DEM'E UZATTIĞI ELİN ARKA PLANI
Bahçeli, DEM Parti'ye uzattığı elin arka planını da anlattı.
"Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm" değerlendirmesini yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı; o tokalaşma anlıktı. Cumhurbaşkanımızın Meclis'in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu. O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar."
ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA NOKTA
TV100'de yer alan habere göre; Bahçeli, "erken seçim" tartışmalarına da son noktayı koydu. MHP lideri, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.
'CHP, 4 S'YE SIKIŞIP KALDI'
Bahçeli, CHP için "CHP için son dönemde 4 'S' var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, sosyal medya..." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, Özgür Özel'in en düşük emekli aylığı çağrısına ise şu şekilde yanıt verdi:
Büyüklük yapmak tuzaktır; tevazuyu elden bırakmak tuzağa düşürebilir.
BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A "KUDÜS" TEKLİFİ
Bahçeli, Başkan Erdoğan'a "Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?" dediğini söyledi.
Şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim; 'Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?' Tarihte Şam ve Kudüs'ün fetihleri arasında bağ vardır. Şam'ı fetheden mutlaka Kudüs'ü fethetmiştir. Bölgede insanlar güvenecekleri güçlü bir lider arıyor."
Bahçeli, "Türkiye, Ukrayna Rusya arasında diyalog kurulmasını sağlayan konumda oldu. Gazze konusunda en çok çabalayan Türkiye oldu. Bu kurula biri başkan olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanı olmalıdır. Geçen hafta salı günü grup toplantımızda bunu ifade ettim. Sonrasında Hürriyet gazetesi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı' diye bizim konuşmamızla ilgili manşet atmış. Kendisine de bunu hatırlatarak dedim ki 'Ben şeş beş attım; düşeş geldi.' Dolayısıyla kendisine olan desteğimiz devam etmektedir"diye konuştu.
27 ŞUBAT BARIŞ VE DEMOKRASİ KİLİMİ
Bahçeli, TV100'e yaptığı açıklamalarda "12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis'te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; 'Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum'" ifadelerini kullandı.
'AHMET TÜRK GÖREVİNE İADE EDİLMELİ'
Ahmet Türk ile sohbet ederken ona "ağa" derim. Kendisiyle görüşmemizde "Mardin'i anlatan çok güzel bir dizi var, izliyor musunuz?" dedim ve ekledim; Mardin'i ve değerlerini güzel tanıtıyorlar, bu bir. Oyuncular gayet kabiliyetli, başarılı bu iki. Ama bir şey eksik; "Bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok" dedim, şaşırdı. Bizim bunları çözmemiz gerekli. Bu milletin bütününü aile haline getirmemiz, kenetlenmemiz gerekli. Kendisi de görevine iade edilmeli.
'AMERİKA VAZOSU KIRILIRSA 51 EYALET 51 PARÇAYA BÖLÜNÜR'
ABD ile ilgili konuşan Bahçeli, "ABD kristal bir vazo gibi tuz buz olup 51 parçaya dönebilirler. Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet, 51 parçaya bölünür" diye konuştu.