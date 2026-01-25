Bahçeli'den 'erken seçime' son nokta! CHP 4S'de sıkıştı... Başkan Erdoğan'a "Kudüs" teklifi: DEM'den gelen kilim ve Ahmet Türk çağrısı

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A "KUDÜS" TEKLİFİ Bahçeli, Başkan Erdoğan'a "Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?" dediğini söyledi. Şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim; 'Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?' Tarihte Şam ve Kudüs'ün fetihleri arasında bağ vardır. Şam'ı fetheden mutlaka Kudüs'ü fethetmiştir. Bölgede insanlar güvenecekleri güçlü bir lider arıyor." Bahçeli, "Türkiye, Ukrayna Rusya arasında diyalog kurulmasını sağlayan konumda oldu. Gazze konusunda en çok çabalayan Türkiye oldu. Bu kurula biri başkan olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanı olmalıdır. Geçen hafta salı günü grup toplantımızda bunu ifade ettim. Sonrasında Hürriyet gazetesi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı' diye bizim konuşmamızla ilgili manşet atmış. Kendisine de bunu hatırlatarak dedim ki 'Ben şeş beş attım; düşeş geldi.' Dolayısıyla kendisine olan desteğimiz devam etmektedir" diye konuştu.







27 ŞUBAT BARIŞ VE DEMOKRASİ KİLİMİ



Bahçeli, TV100'e yaptığı açıklamalarda "12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis'te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; 'Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum'" ifadelerini kullandı.







'AHMET TÜRK GÖREVİNE İADE EDİLMELİ'



Ahmet Türk ile sohbet ederken ona "ağa" derim. Kendisiyle görüşmemizde "Mardin'i anlatan çok güzel bir dizi var, izliyor musunuz?" dedim ve ekledim; Mardin'i ve değerlerini güzel tanıtıyorlar, bu bir. Oyuncular gayet kabiliyetli, başarılı bu iki. Ama bir şey eksik; "Bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok" dedim, şaşırdı. Bizim bunları çözmemiz gerekli. Bu milletin bütününü aile haline getirmemiz, kenetlenmemiz gerekli. Kendisi de görevine iade edilmeli.



'AMERİKA VAZOSU KIRILIRSA 51 EYALET 51 PARÇAYA BÖLÜNÜR'



ABD ile ilgili konuşan Bahçeli, "ABD kristal bir vazo gibi tuz buz olup 51 parçaya dönebilirler. Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet, 51 parçaya bölünür" diye konuştu.