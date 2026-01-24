Trabzonspor'a yeni bir yetenek daha! Transfer için gözler yönetimde

Tekke, Oulai ve Batagov'a gelen transfer tekliflerindeki tutumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yangını, bunu bir metafor olarak da algılayabilirsiniz. Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey önce yangının söndürülmesiydi, bu yangını şu an yaşadığım hemen hemen 11 ay oldu. Yönetim kurulumuz, başkanımız da hemen hemen her şeyde paralel gidiyoruz. Kim ne söylerse söylesin. Bu yangın söndürülmüştür ve Trabzonspor ayağı kalkmıştır. Bu gençlerle bu alınan risklerle kalkmıştır. Değer olarak neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır. İyi oyuncularını kim vermek ister? Bu gönüllü yapılacak bir şey midir? Ama Trabzonspor'un menfaati varsa burada, benim için menfaati var. Hepimiz gittik. Herkes gidebilir."

Takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi kaptanların da gittiğini vurgulayan Tekke, şöyle devam etti: "Bunlar gayet doğal, oyuncularımızın istenmesi, onları ben bilmiyorum ama başkanımızın söylediğine inanıyorum 6-7 oyuncu. Herkesin istenmesi bir değer değil mi? Bu kolay bir şey miydi? Burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu riski kim alabilirdi? Ben Trabzonspor için doğru olduğuna inandım ve benim inandığım şey bir anda gerçekleşmez. Ben ikinciliği kabul eden bir adam değilim ki ama bu sene 1-4 arası iyi diyorum. Ayağa kalkmamız lazım bizim gerçek manada yarışabilmemiz için. Trabzonspor'un menfaati, faydası, yararına neyse onu yapmaya çalışıyoruz ve çok çalışıyoruz, ekibim ben çok çalışıyoruz. Bunu söyleyeyim. Allah da nasip ediyor."

"Kulübemizin yapısı, durumu belli. Herkes biliyor bunları. Dolayısıyla önce yangını söndürmekti bu Allah'a çok şükür nasip oldu." diyen Tekke, "Şu an ayağa kalktık, yarışın içerisindeyiz. Devam ediyoruz mücadeleye. Bizim istediğimiz destek. Burada herkes Trabzonspor için en iyisini, en doğrusunu yapmak istiyor. Yaşadığım 11 aydan bahsediyorum. Herkesin niyeti çok iyi. Hatalar oluyor, biz de yapıyoruz. Bugün sahanın içerisinde Trabzonspor'un her şeyiyle beraber ayakta tutabilecek bir değer var. Bunlara sahip çıkmalıyız biz." şeklinde konuştu.

Tekke, Anthony Nwakaeme'nin futbolu bırakıp izleme komitesine geçeceği yönündeki iddialara ilişkin "Birkaç gün önce Tony ile bir görüşme yapılmış. Bugün Zubkov'a attığı pas var. Saha içinde hiçbir oyuncu onu göremezdi. Şampiyonlukta yaptığı şey var isterse 50 yaşında olsun herkesin çok isteyeceği inanılmaz karakter. Trabzonsporlu bence efsane olmuş biri. Kısa süre geçirmiş ama çok etkili olmuş. Tony'i çok seviyorum. Tony, Trabzonspor'un vereceği karara saygılı. Biz de onun vereceği karara saygılıyız. İçerde olsun dışırda olsun Tony, bizim hepimizin kalbinde." diyerek sözlerini tamamladı.