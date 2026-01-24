İstanbul'da Gazze zirvesi: MİT Başkanı HAMAS heyetiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın , 24 Ocak 2026'da İstanbul'da Halil Hayye başkanlığındaki HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı. Taraflar, Gazze'de insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılması, Gazze Ulusal İdare Komisyonu'nun (NCAG) göreve başlaması ve diğer başlıklarda istişare içinde çalışılması konusunda mutabık kaldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Görüşmede ayrıca HAMAS heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik bugüne kadarki arabulucu ve garantörlük rolü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında belirginleşen katkıları dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.