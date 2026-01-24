İstanbul'da Gazze zirvesi: MİT Başkanı HAMAS heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ile İstanbul’da yaptığı görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasını ve insani yardımların artırılmasını ele aldı. Öte yandan Hamas heyeti Başkan Erdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 24 Ocak 2026'da İstanbul'da Halil Hayye başkanlığındaki HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
GAZZE BARIŞ PLANI GÖRÜŞÜLDÜ
Görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı. Taraflar, Gazze'de insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılması, Gazze Ulusal İdare Komisyonu'nun (NCAG) göreve başlaması ve diğer başlıklarda istişare içinde çalışılması konusunda mutabık kaldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Görüşmede ayrıca HAMAS heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik bugüne kadarki arabulucu ve garantörlük rolü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında belirginleşen katkıları dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.