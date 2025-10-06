Trabzonspor’un transferleri sahada fark yaratıyor

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular skora önemli katkılar verdi. Yeniden Bordo-Mavililer'e dönen Nijeryalı golcü Paul Onuachu, ligde 8 haftalık periyotta 6 gol ve 1 asistle 7 gole katkıda bulundu. 21 yaşındaki golcü Felipe Augusto ise 3 gole ulaştı.

Bir başka yeni transfer Wagner Pina ise Pedro Malheiro'nun boşluğunu fazlasıyla dolduruyor. 22 yaşındaki sağ bek 2 asist üretti. Trabzonspor'un 19 yaşıdaki Fildişili orta sahası Christ Oulai ise forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarlardan tam not aldı.

SIRADA BOUCHOUARI VAR

Oulai, Kayseri maçında Felipe Augusto'ya asist yaptı ve büyük bir potansiyel olduğunu kanıtladı. Yeni transferlerden dünya markası kaleci Andre Onana da skora katkı yaptı ve Nijeryalı yıldız Onuachu'ya gol attırdı. Yeni transferlerden Kazeem Olaigbe Ernest Muçi ise henüz skora katkı yapamadı. Bir başka yeni transfer Benjamin Bouchouari ise sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi ama ondan da beklentiler büyük. Trabzonspor kadrosunda potansiyeli yüksek genç oyuncular bulunuyor ve olası satıştan Bordo- Mavililer büyük paralar kazanabilir.