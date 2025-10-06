SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor’un transferleri sahada fark yaratıyor

Paul Onuachu 6 gol, 1 asist, Felipe Augusto 3 gol, Wagner Pina 2 asist, Christ Oulai ise 1 asist üretti...Kalesinde devleşen Andre Onana'nın bile 1 asisti bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2025
Trabzonspor’un transferleri sahada fark yaratıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular skora önemli katkılar verdi. Yeniden Bordo-Mavililer'e dönen Nijeryalı golcü Paul Onuachu, ligde 8 haftalık periyotta 6 gol ve 1 asistle 7 gole katkıda bulundu. 21 yaşındaki golcü Felipe Augusto ise 3 gole ulaştı.
Bir başka yeni transfer Wagner Pina ise Pedro Malheiro'nun boşluğunu fazlasıyla dolduruyor. 22 yaşındaki sağ bek 2 asist üretti. Trabzonspor'un 19 yaşıdaki Fildişili orta sahası Christ Oulai ise forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarlardan tam not aldı.

SIRADA BOUCHOUARI VAR
Oulai, Kayseri maçında Felipe Augusto'ya asist yaptı ve büyük bir potansiyel olduğunu kanıtladı. Yeni transferlerden dünya markası kaleci Andre Onana da skora katkı yaptı ve Nijeryalı yıldız Onuachu'ya gol attırdı. Yeni transferlerden Kazeem Olaigbe Ernest Muçi ise henüz skora katkı yapamadı. Bir başka yeni transfer Benjamin Bouchouari ise sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi ama ondan da beklentiler büyük. Trabzonspor kadrosunda potansiyeli yüksek genç oyuncular bulunuyor ve olası satıştan Bordo- Mavililer büyük paralar kazanabilir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump’tan Gazze tehdidi
Ocak’ta milyonlarca memura üçlü zam
Borsa İstanbul
Hastalık havaları geldi! MGM’den İstanbul ve 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık hızla düşecek! Bu geceden sonra...
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya’dan Eminönü’ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump’tan Netanyahu’ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster’de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya’daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları Gazze İçin Sessiz Çığlık etkinliğine davet etti
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü: Bir gün İsrail yok olacak
Siber suç örgütleri MİT’ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon
4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan’ın onayına sunacağız
CANLI ANLATIM | Yeni Sumud Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye’ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: 4 gün boyunca su vermediler
Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste
Robbie Williams’ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı güvenlik yalanıyla açıklama yaptı