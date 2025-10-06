SON DAKİKA
TFF 2. ve 3. Lig’de haftanın sonuçları

İkinci Lig Kırmızı Grup’ta Soma, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 7-1 yendi. Beyaz Grup’ta İskenderun Kastamonu’yu 2-0 mağlup etti. Üçüncü Lig’de ise Düzcespor, Çayeli’ni 4-0’la geçti, Tire 5-0 kazandı.

06 Ekim 2025
İkinci lig kırmızı grup: 1461 Trabzon- Ankara Demir: 3-4, Muş-Aliağa: 2-2, Yeni Malatya-Soma: 1-7, Adana-Gebze: 0-6, Arnavutköy- Fethiye: 2-0, Kırklareli-Bursa: 2-1, Isparta 32-Maraş İstiklal:0-0, Menemen-68 Aksaray: 1-1, Yeni Mersin-Mardin 1969: 0-6

İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Kastamonu-İskenderun: 0-2, Sincan-İnegöl: 1-1, Altınordu- Beyoğlu Y.Çarşı: 0-2, Beykoz-Kepez: 0-1, Karacabey-Elazığ: 0-3, Karaman-Adana 01: 1-3, Batman Petrol-Ankaragücü: 2-1, Şanlıurfa-24 Erzincan: 3-1.

ÜÇÜNCÜ LİG 1. GRUP: Çankaya-Yalova: 0-1, Çorlu-Etimesgut: 0-0, Edirne- Kestel: 1-2, İnegöl Kafkas-Bulvar: 2-1,

ÜÇÜNCÜ LİG 2. GRUP: Diyarbekir-Karaköprü: 0-0, K.Maraş-Silifke: 2-2, Erciyes-Ağrı : 2-0 , Hacettepe-Kilis: 0-0, Kırşehir-Suvermez: 1-1

ÜÇÜNCÜ LİG 3. GRUP: Fatsa- Hopa: 3-2, Pazar-Ereğli: 0-0, Düzce-Çayeli: 4-0, Zonguldak- Amasya: 1-2, Giresun-Sebat Gençlik: 0-2

ÜÇÜNCÜ LİG 4. GRUP: Kütahya-Alanya 1221: 3-0, Söke 1970-Nazilli: 1-1, Balıkesir- Afyon: 4-0, Denizli İY-Ayvalıkgücü:2-1, Eşkişehir-Uşak: 1-1, Tire-İzmir Çoruhlu: 5-0.

