Kanarya istatistiklerde de sınıfta kaldı

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında sadece 1 isabetli şut bulabildi ve 0.33 gol beklentisiyle hücumda etkisiz kaldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2025
Sarı-Lacivertliler Samsunspor önünde hücumda etkisiz kaldı.1'i isabetli, 6 şut attı. Maç boyunca net pozisyon bulamadı. İnanılmaz dağınık bir oyun sergileyen F.Bahçe, 0.33'lük gol beklentisiyle zirveye oynayan bir takım görüntüsünden uzaktı.
Fenerbahçe Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken oynanan futbol ve sergilenen mücadele hayal kırıklığına neden oldu. Şampiyonluğa oynayan ve yaptıkları flaş transferlerle ses getiren Sarı-Lacivertliler'in Samsun'daki istatistikleri şaşırttı. Fenerbahçe'nin gol beklentisi sadece 0.33'te kalırken Samsunspor'un gol beklentisi 1.27 oldu.
90 dakika içinde toplam 6 şut atan Kanarya bunlardan 1'inde isabet sağlayabildi.

DAĞINIK GÖRÜNTÜ VERDİLER
SAMSUN deplasmanında 4 isabetsiz şut atan Sarı-Lacivertliler maç boyunca kaçan bir net pozisyon bulamadı. Kanarya rakip ceza sahası içinde 11 kez topla buluşurken Karadeniz ekibi 24 kez topla buluştu.
5 kez korner atan Fenerbahçe bunların hiçbirinde önemli bir atak geliştiremedi. Sadece istatiksel olarak değil futbol olarak da dağınık bir görüntü veren Sarı-Lacivertliler şampiyonluğa oynayan bir bir takım görüntüsü vermekten çok uzak kaldı.

