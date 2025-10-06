SON DAKİKA
Fatih Tekke Trabzonspor'un omurgasını belirledi

Süper Lig’in ilk 8 haftasında 7 farklı ilk 11’le sahaya çıkan Trabzonspor’da değişmeyen yapı Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Onuachu’dan oluştu.

06 Ekim 2025
Fatih Tekke Trabzonspor’un omurgasını belirledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in ilk 8 haftasında kadro istikrarını henüz tam oturtamasa da takımın temel omurgasını belirlemeyi başardı.
Bordo-Mavililer, bu süreçte 7 farklı ilk 11 ile mücadele ederken, değişmeyen yapı Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Onuachu üzerine kuruldu.
Trabzonspor, yalnızca 3'üncü ve 4'üncü haftalarda (Antalyaspor-Samsunspor) aynı 11'le sahaya çıktı. Bu iki maç dışında Fatih Tekke her karşılaşmada en az bir bölgede değişiklik yaptı.

