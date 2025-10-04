Beşiktaş’ta forvet belirsizliği! Ya Abraham ya Toure

Beşiktaş'ta derbi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Kocaelispor maçında omzu çıkan golcü futbolcu Tammy Abraham'ın Galatasaray ile oynanacak dev maçta oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Yıldız golcü dünkü idmana çıktı. Ancak 27 yaşındaki İngiliz golcünün ağrılarının devam ettiği ve son durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Abraham bugün derbide görev almazsa sol kanatta Rashica forma giyecek. El Bilal Toure ise 9 numara pozisyonunda görevlendirilecek. Toure her ihtimalde ilk 11'de oynayacak. Abraham bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maçta görev aldı. 7 gol atarken 2 de asist yaptı. El Bilal Toure'nin ise 4 maçta 1 golü var.