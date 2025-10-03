Okan Buruk işler ne zaman zora girse çok önemli zaferlere imza attı! Liverpool galibiyetiyle Galatasaray rüzgarı yine arkasına aldı

Cimbom'un Liverpool önünde yaşadığı büyük zaferin yankıları sürerken, Okan Buruk bir kez daha çok önemli bir özelliğini ortaya çıkardı. Tecrübeli hoca geride kalan 3.5 yılda ne zaman problemler yaşansa önemli bir galibiyetle rüzgarın yönünü çevirmeyi başardı.



DERBİLERİ ÇOK SEVİYOR

2022-2023 sezonunda oyunu ciddi eleştirilen ve lider Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar 13. haftada Beşiktaş derbisini kazanmış ve ardından yakaladığı havayla müthiş bir seriye imza atıp şampiyonluğa ulaşmıştı. 2023-2024 sezonunda 1 hafta içinde Sparta Prag yenilgisiyle Avrupa'ya, Karagümrük yenilgisiyle de Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray ligin 28. haftasında Beşiktaş'ı devirip tüm havayı değiştirmişti.



TAM İŞLER KARIŞMIŞKEN...

Geçen sezon kötü futbol ve Beşiktaş yenilgisi tam camiayı karıştırmışken Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe zaferi gelmiş ve ardından çifte kupa kaldırılmıştı. Buruk yine Frankfurt yenilgisi ve Alanya'daki kötü oyun nedeniyle ağır eleştiriler aldığı bir dönemde Liverpool zaferine imza attı

OSİMHEN İDMANA ÇIKMADI

Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Cimbom'da Liverpool maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in tedbir amaçlı idmana çıkmadığı öğrenildi. Nijeryalı golcünün Beşiktaş maçına kulübede başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Bu durumda Okan Buruk'un Mauro Icardi'ye görev vermesi bekleniyor.



AYNI SKORLA KAZANDI

Cimbom, Okan Buruk döneminde iç sahada Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 lig maçını da aynı skorla kazandı. Cimbom 2022-23,

2023-24 ve 2024-25 sezonlarında konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorlarla mağlup etti.



9 MAÇTA TEK YENİLGİ

Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı bu sezon çıktığı 9 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. Buruk, tek yenilgisini Frankfurt'a karşı yaşadı.



PRİMLER YATTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool galibiyeti için 1 milyon euroluk prim açıklamıştı. Açıklanan tutarın dün oyuncuların hesabına yatırıldığı öğrenildi. Yönetim, Beşiktaş derbisinin kazanılması halinde de takıma prim verecek.