PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk işler ne zaman zora girse çok önemli zaferlere imza attı! Liverpool galibiyetiyle Galatasaray rüzgarı yine arkasına aldı

Cimbom 2022-23 ve 2023- 24’te işler sıkıntıya girdiğinde Beşiktaş zaferleriyle kendine gelmişti. Geçen sezon kupadaki Fener galibiyeti dönüm noktası olmuştu. Eleştirilerin zirveye çıktığı dönemde Kadıköy’de kazanan Buruk yine büyük tartışmaların ortasında Liverpool gibi bir dünya devini alt etmeyi başardı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2025
Okan Buruk işler ne zaman zora girse çok önemli zaferlere imza attı! Liverpool galibiyetiyle Galatasaray rüzgarı yine arkasına aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cimbom'un Liverpool önünde yaşadığı büyük zaferin yankıları sürerken, Okan Buruk bir kez daha çok önemli bir özelliğini ortaya çıkardı. Tecrübeli hoca geride kalan 3.5 yılda ne zaman problemler yaşansa önemli bir galibiyetle rüzgarın yönünü çevirmeyi başardı.

DERBİLERİ ÇOK SEVİYOR
2022-2023 sezonunda oyunu ciddi eleştirilen ve lider Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar 13. haftada Beşiktaş derbisini kazanmış ve ardından yakaladığı havayla müthiş bir seriye imza atıp şampiyonluğa ulaşmıştı. 2023-2024 sezonunda 1 hafta içinde Sparta Prag yenilgisiyle Avrupa'ya, Karagümrük yenilgisiyle de Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray ligin 28. haftasında Beşiktaş'ı devirip tüm havayı değiştirmişti.

TAM İŞLER KARIŞMIŞKEN...
Geçen sezon kötü futbol ve Beşiktaş yenilgisi tam camiayı karıştırmışken Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe zaferi gelmiş ve ardından çifte kupa kaldırılmıştı. Buruk yine Frankfurt yenilgisi ve Alanya'daki kötü oyun nedeniyle ağır eleştiriler aldığı bir dönemde Liverpool zaferine imza attı

OSİMHEN İDMANA ÇIKMADI
Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Cimbom'da Liverpool maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in tedbir amaçlı idmana çıkmadığı öğrenildi. Nijeryalı golcünün Beşiktaş maçına kulübede başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Bu durumda Okan Buruk'un Mauro Icardi'ye görev vermesi bekleniyor.

AYNI SKORLA KAZANDI
Cimbom, Okan Buruk döneminde iç sahada Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 lig maçını da aynı skorla kazandı. Cimbom 2022-23,
2023-24 ve 2024-25 sezonlarında konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

9 MAÇTA TEK YENİLGİ
Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı bu sezon çıktığı 9 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. Buruk, tek yenilgisini Frankfurt'a karşı yaşadı.

PRİMLER YATTI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool galibiyeti için 1 milyon euroluk prim açıklamıştı. Açıklanan tutarın dün oyuncuların hesabına yatırıldığı öğrenildi. Yönetim, Beşiktaş derbisinin kazanılması halinde de takıma prim verecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı’na getirdi! Son gemi Marinette gemisi ile bağlantı kesildi!
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini esir aldı! Türkiye’den aktivistlerle ilgili açıklama: Gerekli tüm girişimler yapılmaktadır
Aynadaki Yabancı
Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...
Son dakika! Putin’den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz
Katil Netanyahu Sumud’a yönelik siyonist baskını övdü
Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına el konuldu
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: Yarışmacı doğru karar verdiğine sevindi! Hangisi banlamak kelimesinin sözlükteki anlamlarından biridir?
Kartal’ın sağlık ekibi büyük sınavla karşı karşıya! Çözüm tedavi değil de ameliyat mı? İşte korkutan Abraham gerçeği...
Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni perde: Çete talimatlarını avukat taşıdı
Son dakika: İstanbul’da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan’dan İsrail’in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: Haydutluğu kınıyorum
Kadıköy’de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin’e destek Kudüs’e selam: Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Fatih Tekke ilk 11’ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Turgay Ciner Türkiye’den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!