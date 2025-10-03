PODCAST CANLI YAYIN
Leroy Sane derbiye hazırlanıyor

Okan Buruk’un Alman yıldızı derbiye özel olarak hazırladığı ve ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi

03 Ekim 2025
Leroy Sane derbiye hazırlanıyor

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane performansıyla şu ana kadar beklentilerin altında kalmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazanılan Liverpool maçında süre vermediği yıldız futbolcu ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi. Oyuncusuyla sürekli iletişim halinde olan ve Beşiktaş derbisine motive eden deneyimli çalıştırıcının 29 yaşındaki kanat oyuncusunu yarınki derbide ilk 11'de sahaya süreceği de gelen haberler arasında. Öte yandan Alman futbolcu ülkesinin Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı.

TAKIM İÇİN KENDİNİ FEDA EDER
Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlkay, "Sane takım için kendini feda eden bir oyuncu. Geriye gelip çalışması, sprintler atması... Bu statüdeki bir oyuncu için aslında pek de doğal bir şey değil. Benim için bu gayreti göstermesi gol ya da asist yapmasından daha önemli" dedi.

