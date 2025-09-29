PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe yeni başkanına ilk maçında 3 puan hediye etti

Üst üste 3 resmi maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak büyük bir krize giren Kanarya dün Kadıköy’de Antalya’yı devirdi. 65’te kazanılan penaltıyı Talisca ağlara gönderdi. Son anlarda taraftarlar yine tedirgin olsa da 90+2’de Szymanski skoru perçinledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2025
Fenerbahçe yeni başkanına ilk maçında 3 puan hediye etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe lige yeniden tutundu... Ligde son 2 maçtan beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertliler konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenerek moral buldu. 19'da En-Nesyri ile duvar pası yapan Nene sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top Julian'da kaldı. 31'de Asensio'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta Julian gole izin vermedi. 35'te Nene'den pası alan Talisca'nın vuruşunda top üstten auta gitti. 42'de Van de Streek Ederson'la karşı karşıya kaldı. Açıyı kapatan Ederson'un kurtardığı top Semedo'ya çarpıp kaleye yöneldi. Oosterwolde topu son anda kornere yolladı. İlk devre 0-0 berabere sonuçlandı.

GOLLER 2. YARIDA GELDİ
İkinci yarının 48.dakikasında Nene'nin vuruşu Julian'dan döndü. En-Nesyri tamamladı top yine kaleciden döndü. 52'de Kerem'in vuruşunda top Julian'da kaldı. 62'de Nene Paal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı 65'te Talisca gole çevirdi: 1-0. 66'da En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top auta gitti. 90+2'de Szymanski topu kafayla tamamlayarak karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-0.

TARAFTARDAN YİNE TAM DESTEK
Fenerbahçe -Antalyaspor mücadelesinde de taraftarlar tribündeki yerini aldı. Sarı-lacivertlilerin son 3 resmi maçta puan kaybı yaşamasına rağmen, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yönetim değişikliği sonrası taraftarlar bu karşılaşmaya ilgi göstererek destek verdi.

ANTALYA'YA GEÇİT YOK
Fenerbahçe, Antalyaspor'a İstanbul'daki üstünlüğünü dün de sürdürdü. Daha önce rakibini evinde 24 kez yenen Kanarya dün 25. galibiyetini aldı. İstanbul'da rakibine 69 gol atarken 22 gol yedi.

ASENSIO YİNE 8 NUMARA
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Asensio dün yine 8 numara pozisyonunda oynadı. Fred yedek kulübesinde yer alırken Asensio'nun savunmaya yönelik oynatılması yine eleştiri konusu oldu. Asensio 51 kez topla buluşurken karşılaşma boyunca 1 isabetli şut attı. Asensio mücadelesiyle alkış aldı.

Yeni başkan Sadettin Saran, Kadıköy'deki ilk maçında taraftarlardan büyük bir destek gördü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup’un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Türk Telekom
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye’den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!
CHP’li Muhittin Böcek’in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba Muharrem İnce itirafı
Kata o alçağı sokmadık sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır’ı yaylım ateşine tuttu! Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş! | CHP’de kriz derinleşiyor...
SGK’nın rapor faturası: 8 ayda 30 milyar TL
ABD’de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama
Kanarya geri döndü! Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Servis şoförü Binali Aslan’ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
Trabzonspor’un yeni yıldızı performansıyla taraftarı büyüledi! Oulai şov yaptı
ABD’nin Gazze ateşkes planının detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu’nun önündeki iki seçenek
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
Son dakika: Kütahya Simav’daki 5.4’lük depremin ardından uzman isimlerden ilk yorum: Asıl tehlike Simav fayı üzerinde
Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed’in ağzındaki bakla... Abdi Savunma Bakanı olsun