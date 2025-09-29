Fenerbahçe yeni başkanına ilk maçında 3 puan hediye etti

Fenerbahçe lige yeniden tutundu... Ligde son 2 maçtan beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertliler konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenerek moral buldu. 19'da En-Nesyri ile duvar pası yapan Nene sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top Julian'da kaldı. 31'de Asensio'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta Julian gole izin vermedi. 35'te Nene'den pası alan Talisca'nın vuruşunda top üstten auta gitti. 42'de Van de Streek Ederson'la karşı karşıya kaldı. Açıyı kapatan Ederson'un kurtardığı top Semedo'ya çarpıp kaleye yöneldi. Oosterwolde topu son anda kornere yolladı. İlk devre 0-0 berabere sonuçlandı.



GOLLER 2. YARIDA GELDİ

İkinci yarının 48.dakikasında Nene'nin vuruşu Julian'dan döndü. En-Nesyri tamamladı top yine kaleciden döndü. 52'de Kerem'in vuruşunda top Julian'da kaldı. 62'de Nene Paal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı 65'te Talisca gole çevirdi: 1-0. 66'da En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top auta gitti. 90+2'de Szymanski topu kafayla tamamlayarak karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-0.

TARAFTARDAN YİNE TAM DESTEK

Fenerbahçe -Antalyaspor mücadelesinde de taraftarlar tribündeki yerini aldı. Sarı-lacivertlilerin son 3 resmi maçta puan kaybı yaşamasına rağmen, geçtiğimiz hafta gerçekleşen yönetim değişikliği sonrası taraftarlar bu karşılaşmaya ilgi göstererek destek verdi.



ANTALYA'YA GEÇİT YOK

Fenerbahçe, Antalyaspor'a İstanbul'daki üstünlüğünü dün de sürdürdü. Daha önce rakibini evinde 24 kez yenen Kanarya dün 25. galibiyetini aldı. İstanbul'da rakibine 69 gol atarken 22 gol yedi.



ASENSIO YİNE 8 NUMARA

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Asensio dün yine 8 numara pozisyonunda oynadı. Fred yedek kulübesinde yer alırken Asensio'nun savunmaya yönelik oynatılması yine eleştiri konusu oldu. Asensio 51 kez topla buluşurken karşılaşma boyunca 1 isabetli şut attı. Asensio mücadelesiyle alkış aldı.



Yeni başkan Sadettin Saran, Kadıköy'deki ilk maçında taraftarlardan büyük bir destek gördü