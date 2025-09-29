Buruk Liverpool maçı öncesi büyük kararsızlık yaşıyor! Kadroda belirsizlik mevcut

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdürürken, ilk 11'in büyük bölümü belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kafasında sadece 5 ismin yeri net: Uğurcan, Singo, Davinson, Barış Alper ve Torreira. 4'lü savunmada Singo sağ bekte, sol bekte ise Eren ile Jakobs arasında tercih yapılacak.



KALAN 6 FORMAYA 10 TALİP

3'lü sistemde ise Singo-Abdülkerim Bardakçı-Davinson üçlüsü savunmayı oluşturacak; sağ kanat beki olarak Sallai görev alacak. Orta sahada Torreira'nın partneri belirsiz... Sara, Lemina ve İlkay adaylar arasında. Hücum hattında ise ileri uçta Icardi ile Osimhen arasında tercih yapılacak. Kanatlarda ise Sane ile Yunus forma için yarışıyor. Cimbom'un bugünkü antrenmanında hem sistem hem de ilk 11 şekillenecek. Kalan 6 formaya 10 futbolcunun talip olduğu takımda Okan Buruk ve ekibi çıkacak nihai kadroyu belirleyecek



İLK 11'DE OLACAK MI?

Cimbom'da Victor Osimhen belirsizliği devam ediyor... Alanyaspor karşısında yaklaşık 10 dakika süre alan yıldız futbolcunun, Devler Ligi'ndeki Liverpool maçında süre alıp almayacağına Okan Buruk karar verecek.



CİMBOM'A FRANSIZ HAKEM

Yarın RAMS Park Stadı'nda oynanacak G.Saray'ın Liverpool maçını Fransa'dan Clement Turpin yönetecek. Hakemin yardımcıları ise Nicolas Danos ile Benjamin Pages olacak.