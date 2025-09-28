Rashica hayal kırıklığı yarattı

Beşiktaş'ta Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Milot Rashica performansıyla yine hayal kırıklığına neden oldu. Önemli top kayıpları yapan ve ikinci yarıda Rafa Silva'nın şık asistinde net pozisyondan yararlanamayan Kosovalı sağ kanat, forma şansını kötü değerlendirdi. Vaclav Cerny ve Cengiz Ünder'in ilk 11'e dönmesi ile birlikte Rashica'nın kadroya girmesinin zor olduğu öğrenildi.



Beşiktaş'ın çok şey beklediği Rashica, Kayserispor önünde beklentilerin altında kaldı. Kosovalı oyuncu düş kırıklığı yaşattı.