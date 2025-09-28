Liverpool Cimbom maçı öncesinde mağlup

Liverpool ağır yaralı... Galatasaray'ın salı günü Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşacağı İngiliz devi lig maçında Crystal Palace'ye 2-1 yenildi. Karşılaşmanın 9. dakikasında Guehi'nin penaltı noktasına indirdiği topta Sarr kale sahasından yaptığı sert vuruşla ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Bu golün şaşkınlığını yaşayan Liverpool ilk yarı beklenen performansın altında kalınca devre 0-0 sonuçlandı. 64'te Liverpool Isak ile mutlak bir golden oldu. Aynı oyuncu 70'de de önemli bir fırsattan yararlanamadı. Chiesa 87'de eşitliği sağlasa da 90+8'de sahneye çıkan Nketiah Liverpool'un puan hayallerini suya gömdü. Liverpool böylece ilk darbeyi yedi.