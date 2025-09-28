PODCAST CANLI YAYIN
Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor

Teknik ekipteki Gökhan Gönül’ün, yerli futbolcularla yeni yönetim hakkında olumsuz konuştuğu ve bu yüzden yolları ayırma kararı alındığı öne sürüldü

Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetim, Samandıra'da teknik ekipte değişikliğe gidiyor. Yönetimin, yardımcı hocalık görevinde bulunan Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldığı gelen bilgiler arasında. Edinilen bilgilere göre, Domenico Tedesco'nun yardımcılığını yapan Gönül'ün, yerli futbolcularla yeni yönetim hakkında olumsuz konuştuğu belirtildi. Bu durumun takım içi motivasyonu olumsuz etkilediği ve performans düşüklüğüne neden olduğu aktarıldı. Saran'ın disiplin odaklı bir yapı kurmak istediği ifade ediliyor.

