Rafa'nın ilacı Sergen Yalçın

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi Portekizli yıldız Rafa Silva ile özel olarak ilgilendi. Portekizli yıldız bu görüşme sonrasında hat-trick yaparak cevabı sahada verdi

Giriş Tarihi :26 Eylül 2025
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 5 maçlık suskunluğunu Kayseri'de son verirken, kariyerinde bir ilki de yaşadı. Kayserispor ağlarına 3 gol gönderen Portekizli yıldız, kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydetti. Tecrübeli oyuncunun muhteşem performansında Sergen Yalçın'ın payı büyük... Tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçı öncesi bu sezonki performansıyla çok tartışılan Portekizli yıldızla özel bir görüşme yaptı. Sergen hocanın bu görüşmede, "Dünyanın 1 numaralı topçusu da olsan taraftarlar tarafından eleştirilirsin. Bunu engelleyemeyiz. Sana olan güvenim sonsuz. Sen bu takımın yıldızısın ve kalitenin farkındayım. Sana olan güvenim sonsuz. Bu tabloyu da değiştireceğinden eminim" dedi. Sonrasında Rafa Silva'nın muhteşem performansı geldi.

