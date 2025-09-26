Rafa’nın ilacı Sergen Yalçın

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 5 maçlık suskunluğunu Kayseri'de son verirken, kariyerinde bir ilki de yaşadı. Kayserispor ağlarına 3 gol gönderen Portekizli yıldız, kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydetti. Tecrübeli oyuncunun muhteşem performansında Sergen Yalçın'ın payı büyük... Tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçı öncesi bu sezonki performansıyla çok tartışılan Portekizli yıldızla özel bir görüşme yaptı. Sergen hocanın bu görüşmede, "Dünyanın 1 numaralı topçusu da olsan taraftarlar tarafından eleştirilirsin. Bunu engelleyemeyiz. Sana olan güvenim sonsuz. Sen bu takımın yıldızısın ve kalitenin farkındayım. Sana olan güvenim sonsuz. Bu tabloyu da değiştireceğinden eminim" dedi. Sonrasında Rafa Silva'nın muhteşem performansı geldi.