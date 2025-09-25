Tedesco’dan savunma uyarısı: Daha iyi olmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco karşılaşmadan sonra tempo ve preste iyi olduklarını söyledi. İtalyan hoca, "Çok fazla top kazandık. Maça aslında iyi başlamıştık ama yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Top bizdeyken yavaş oynadık. Baskı anlamda daha iyiydik. Bugün çok fazla top kaybettik. Üçüncü gole bakacak olursak o şutları engellememiz gerekiyordu" ifadesini kullandı.

F.Bahçe yine kayıp Ligde son 2 maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçtan da iyi bir skorla ayrılamadı. Sarı-Lacivertliler'in kötü gidişi dün de sürmüş oldu.