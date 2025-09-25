Erkek Voleybol Milli Takımımız Polonya’ya 3-0 mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında karşılaştığı Polonya'ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkan Filenin Efeleri skor üretmekte zorlandığı ilk sette Polonya hücumlarına da engel olamayınca seti 25-15 kaybetti. Başa baş geçen ikinci setin son bölümünde eline geçen fırsatları değerlendiremeyen Türkiye seti 25-22 kaybederek maçta 2-0 geriye düştü. 3. sette de Polonya hücumlarını durdurmakta zorlanan Filenin Efeleri seti 25-19, maçı da 3-0 kaybederek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

DAHA İYİ OLMALIYDIK

Filenin Efeleri'nin deneyimli çalıştırıcısı Slobodan Kovac maç sonrası, "Polonya karşısında çok daha iyi şeyler yapabilirdik ama bundan sonrası için çok daha fazla çalışacağız" diye konuştu. Adis Lagumdzija ise "Çok üzgünüm. Buradan ders alacağız" dedi.