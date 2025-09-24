PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe'de eski Başkan Ali Koç Domenico Tedesco'yu bu sözlerle ikna etmiş: "Merak etme fark atacağız!"

Resmi imzadan 3 gün önce yapılan görüşmede İtalyan hocanın seçimden çıkabilecek sonuçlarla alakalı çekincelerini ilettiği ancak Ali Koç’un, “Sen hiç merak etme. Seçimde fark atacağız. Kaybetme ihtimalim yok” dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan birisi Ali Koç'un başkanlık döneminde göreve getirilen Domenico Tedesco'nun geleceği... Kasımpaşa beraberliği sonrası ciddi şekilde eleştirilen İtalyan hocanın seçim sonuçlarıyla alakalı büyük bir şok yaşadığı belirtiliyor.

"KAYBEDERSENİZ NE OLACAK?"
Alınan bilgilere göre Tedesco resmi imzalar atılmadan 3 gün önce Ali Koç'la yüz yüze yaptığı görüşmede seçimden çıkacak olası sonuçlarla alakalı endişelerini dile getirdi. Tedesco'nun, "Seçimi kaybederseniz ne olacak?" sorusunu ilettiği ancak Ali Koç'un, "Sen hiç merak etme. Seçimde fark atacağız. Kaybetme ihtimalim yok" ifadesini kullandığı öğrenildi. Bu sözlerin ardından takımın başına geçme konusunda ikna olan genç hocanın, seçim sonuçlarının ardından ciddi sıkıntı içine girdiği belirtiliyor.

SARAN DESTEĞİ VERDİ AMA...
Tedesco'nun hem hakkındaki eleştiriler hem de teknik adam değişikliğine yönelik iddialardan son derece rahatsız olduğu belirlendi. Yeni başkan Sadettin Saran'ın İtalyan hocayla görüştüğü ve "Arkandayız" mesajını ilettiği öğrenildi. Ancak kulislerde, Dinamo Zagreb ve Alanyaspor maçlarından çıkacak sonuçların Tedesco'nun geleceği için çok önemli olduğu konuşuluyor.

