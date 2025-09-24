PODCAST CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Giriş Tarihi :24 Eylül 2025
Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün saat 20.30'da geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Fenerbahçe Beko ile geçen sezonun finalisti Beşiktaş Gain arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele sonrası sahibini bulacak.

Kupada 19. kez mücadele edecek Fenerbahçe 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-Lacivertliler, son şampiyonluğunu 2017 yılında elde etti. Siyah-Beyazlılar'ın ise bu organizasyonda 1 şampiyonluğu, 1 de ikinciliği bulunuyor. İki ekip geçtiğimiz sezon 5'i final serisi olmak üzere 8 kez karşılaştı. 6'sını Fenerbahçe 2'sini Beşiktaş kazandı.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius maçla ilgili, "İki takımı da bu maçı oynamayı hak ettikleri için tebrik ediyorum. Bu büyük bir onur. Sezon başı zorluklarının ve rakibimizin gücünün farkındayız. Yarın (bugün) kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

TEK MAÇLA KUPA ALMAK ZOR
Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko ile finallerde karşılaştıklarını belirterek, "İki takımı finale kaldığı için kutluyorum. Bu sene Fenerbahçe'yle 3. kez final oynuyoruz. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli" dedi.

