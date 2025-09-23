Tedesco kredilerini tüketiyor!

Eski başkan Ali Koç'un göreve getirdiği Domenico Tedesco oynattığı oyunla beklentilerin altında kaldı. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında 3 maça çıkan İtalyan teknik direktör 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 2 maçta 4 puan kaybeden 39 yaşındaki hocanın performansının ekim ayındaki milli araya kadar yeni yönetim tarafından takip edileceği ve istenen sonuçların alınmamı halinde Tedesco ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Ayrılık ihtimalinin gerçekleşmesi halinde yönetimin Aykut Kocaman'ı göreve getirmesi bekleniyor