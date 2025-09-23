PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Samsunspor yenilere acımıyor

Samsunspor, bu sezon aldığı 3 galibiyetin tamamını Süper Lig'e yeni yükselen ekipler karşısında elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025
Samsunspor yenilere acımıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Samsunspor, bu sezon aldığı 3 galibiyetin tamamını Süper Lig'e yeni yükselen ekipler karşısında elde etti. 2025- 2026 sezonunda şu ana kadar 6 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 4 karşılaşmayı sahasında oynadı. Samsun temsilcisi, galibiyetlerini Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük karşısında aldı. Kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'ya karşı ise 3 puan çıkartamadı. İlk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 11 puan topladı. Rakip filelere 8 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 6 gol gördü.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! Gazze’deki soykırımın faili Netanyahu’dur
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze’nin sesi oldu! Vicdanı olan Gazze’ye sessiz kalamaz | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Türk Telekom
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin’i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas’dan video kaydı
Bakan Işıkhan merakla beklenen düzenleme için tarih verdi! 7200 gün müjdesi
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: Trump ile kritik konuları görüşeceğiz
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Dünya Filistin’i tanıyor! Soykırımcılar kaçıyor | Mutluluğun gözyaşlarına dönüştüğü anlar
2025 Ballon d’Or sahibini buldu! Ödül Ousmane Dembele’nin
Başkan Erdoğan’dan Türkevi’nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan Türk Yatırım Konferansı’nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor
Sergen Yalçın’dan şok sözler: Bundan sonra oynamayan gider
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz’dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan SDG açıklaması: Anlaşmanın uygulanmasında gecikme var!
İslami değerleri hedef aldılar! Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif’le dalga geçtiler: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı kararı
Başkan Erdoğan ABD merkezli Newsweek’e yazdı: Filistin’i tanımak işgale karşı en güçlü cevaptır
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze’de katliam yapan İsrail’i korudu Orta Doğu’da savaş çığırtkanlığı yaptı!
CHP’nin fonladığı TELE1’de skandal KJ: Başkan Erdoğan’ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Galatasaray’da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Başkan Erdoğan’a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!