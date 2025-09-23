Samsunspor yenilere acımıyor

Samsunspor, bu sezon aldığı 3 galibiyetin tamamını Süper Lig'e yeni yükselen ekipler karşısında elde etti. 2025- 2026 sezonunda şu ana kadar 6 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 4 karşılaşmayı sahasında oynadı. Samsun temsilcisi, galibiyetlerini Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük karşısında aldı. Kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'ya karşı ise 3 puan çıkartamadı. İlk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 11 puan topladı. Rakip filelere 8 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 6 gol gördü.