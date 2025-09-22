Ve Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Olağanüstü seçimli kongreye Ali Koç ile birlikte iki başkan adayından biri olarak giren Saran, 50 sandıkta yapılan seçim sonucunda rakibine üstünlük sağlayarak Sarı-Lacivertli kulübün 38. başkanı oldu. Eski Kenan Evren Lisesi arazisinde saat 10.00'da başlayan kongrede 24 bin 800 kişi oy kullandı. Kafa kafaya giderek büyük çekişmeye sahne olan kongrede Saran 12 bin 325 oy ile başkan seçilirken, Ali Koç ise 12 bin 68 oy topladı.





İŞTE YENİ YÖNETİM

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Uzun, Serhan Yılmaz.



27 YIL SONRA ÇEKİŞME YAŞANDI

SARAN 5. sandıktan sonra üstünlüğünü ele alırken seçimde yaşanan büyük çekişme de dikkatleri çekti. Saran 257 oy farkla başkanlık seçimini kazandı. Bu seçim, en son 1998 yılında Aziz Yıldırım'ın Vefa Küçük'ü 1 oy farkla mağlup edip başkan seçildiği seçimden 27 yıl sonra en az farkla biten seçim oldu. Öte yandan Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu itiraz eolması durumunda oyların yeniden sayılacağnı söyledi. Ancak Ali Koç'un itiraz etmediği öğrenildi.

Yeni Başkan Sadettin Saran zaferin ardından taraftarları böyle selamladı. Saran'ın oldukça sakin görüntüler sergilemesi dikkat çekti.





'TUTTUR' HAMLESİ GELDİ!

Seçim öncesi en çok tartışılan konulardan birisi Sadettin Saran'ın bahis şirketiydi. Dün Saran seçim sırasında sürpriz bir hamle yaptı ve Tuttur isimli şirketin bahis faaliyetlerini tamamen durdurdu.



BARİ BURADA SAYGILI OLUN!

Ali Koç sonuçların açıklanmasının ardından Sadettin Saran'ı kutladı. Koç olumsuz tezahüratar üzerine, "Demokrasi şöleni yaşıyoruz. Bari burada saygılı olun" dedi.



