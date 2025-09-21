Sergen Yalçın ikinci dönemine kötü bir başlangıç yaptı! Kartal kan kaybediyor...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikinci dönemine kötü bir başlangıç yaptı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, Süper Lig'de Alanyaspor ve Göztepe karşısında yenilgiler aldı. Sadece Başakşehir'i deviren Sergen Yalçın'lı Beşiktaş sezonun başında şampiyonluk yarışında ağır bir darbe almış oldu. Beşiktaş'ın başında ilk 66 maçında 43 galibiyet alan Sergen hoca, 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam, son 21 maçında ise sadece 5 kez kazandı. 2 beraberlik elde ederken 14 mağlubiyet yaşadı. Sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları da yorumlarında, "Sergen hoca ne yapsın! Elindeki kadro halen yeterli değil" ifadeleri kullanırken bir başka kesim ise "Sergen hoca da formsuz. Eski formunda değil. Onun işi artık daha zor" yorumunda bulundu.

İLK DÖNEMİ ÇOK İYİ

Beşiktaş'taki ilk döneminde 79 maça çıkan Sergen Yalçın, 1.84 puan ortalaması tutturmuştu. Yeni döneminde 3 maçta 1 galibiyeti var.



Sergen hocanın Göztepe yenilgisi sonrası moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.