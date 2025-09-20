Ergin Ataman hayal kırıklığı yaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, geride kalan EuroBasket finali hakkında konuştu. Panatninaikos'taki görevine geri dönen deneyimli çalıştırıcı, "Avustralya'ya uçuşumuz çok uzun sürdü. Bu uzun yolculuk sırasında finalin son beş dakikasını yeniden izledim. Yaşadığım hayal kırıklığı çok büyük. Şuna inanıyorum ki Türkiye'yle EuroBasket, Dünya Kupası veya Olimpiyatlarda altın madalya kazanana kadar son saniyelerde kaybettiğimiz Almanya finali aklımdan çıkmayacak" diye konuştu.