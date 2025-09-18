SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

2025 Dünya Şampiyonası’nda Kanada’yı 3-0 yendiler! Efeler lider olarak son 16'da

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası’nda Kanada’yı 3-0 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Eylül 2025
2025 Dünya Şampiyonası’nda Kanada’yı 3-0 yendiler! Efeler lider olarak son 16’da

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı. A Milli Takım, liderlik maçında rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan Türkiye, grubunu namağlup lider tamamladı. Filenin Efeleri Son 16 turunda Polonya'ya kaybeden Hollanda ile karşılacak. Zorlu mücadele cumartesi günü oynanacak. Efeler, G Grubu'ndaki ilk iki maçında Japonya'yı 3-0, Libya'yı ise 3-1 yenmişti. 2025 Dünya Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini yaşayan Kanada ise bir üst tura grup ikincisi olarak çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! O yıldızdan vazgeçmeli
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Türk Telekom
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay’ın projesi NASA’ya damga vurdu
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Kudüs ayarı: Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak
Aşk ve Gözyaşı
Kanarya’ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran Tekrar evlenmek ister misiniz? sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD’li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: Netanyahu’dan hoşlanmıyordu
AK Parti’den CHP’li Özgür Özel’in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Son dakika: Tutuklanan CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek
Sıra Almanya’nın fethinde! Okan Buruk ilk 11’ini belirledi