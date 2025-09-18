2025 Dünya Şampiyonası’nda Kanada’yı 3-0 yendiler! Efeler lider olarak son 16’da

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı. A Milli Takım, liderlik maçında rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan Türkiye, grubunu namağlup lider tamamladı. Filenin Efeleri Son 16 turunda Polonya'ya kaybeden Hollanda ile karşılacak. Zorlu mücadele cumartesi günü oynanacak. Efeler, G Grubu'ndaki ilk iki maçında Japonya'yı 3-0, Libya'yı ise 3-1 yenmişti. 2025 Dünya Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini yaşayan Kanada ise bir üst tura grup ikincisi olarak çıktı.