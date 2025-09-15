Osimhen’in durumu yarın belli olacak

Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen'in yarın takımla birlikte çalıştığı takdirde 18 Eylül'deki Eintracht Frankfurt maçında oynayacağı belirtildi. Şampiyonlar Ligi maçında Osimhen'in oynaması için Cimbom seferber oldu. 26 yaşındaki futbolcunun, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maçta yaşadığı ayak bileği sakatlığı sonrası ağrıları bulunuyor. Ancak Osimhen'in ağrıları devam ederse, deneyimli forvetin durumu hakkında teknik heyetin yarın karar vereceği gelen bilgiler arasında. Galatasaray cephesi, yıldız futbolcunun sahada olması halinde takımın hücum gücünün artacağını düşünüyor.