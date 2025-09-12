SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor’un yeni kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe maçı için hazır

Trabzon’da çok sayıda taraftarın karşıladığı Onana, “Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız.” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Eylül 2025
Trabzonspor’un yeni kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe maçı için hazır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un Manchester United'tan 1 yıllığına kiraladığı Andre Onana dün şehre ayak bastı. Kamerunlu file bekçisi ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Kamerunlu kaleci, "Gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma burada olmaktan çok mutluyum. İnsanların ilk andan itibaren evinizde hissettirmesi çok güzel bir duygu. Bende bir an önce çalışmalara başlayıp, saha içinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan yıldız eldivenin maliyeti de belli oldu. Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, Onana'ya 2025- 2026 futbol sezonu için 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin dolar imza ücreti ödeneceğini duyurdu.

TARAFTARLALA 3'LÜ ÇEKTİ

Dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Andre Onana kendisini karşılayan taraftarlarla birlikte üçlü çekti.

Kamerunlu file bekçisinin Fenerbahçe maçındaki performansı merak ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur’an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan’a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: Silahı ele geçirdik
CHP’li Antalya BB’nin Kent Lokantası pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  Kendi üzerime alamıyorum sen al
Barrack Sykes Picot itirafını Arz-ı Mev’ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!
Manavgat Belediyesi’ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor
Oktay Kaynarca ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ’’Hiç dinlemedin mi?’’
Devlet güvenceli faizsiz ev ve araç alma dönemi başladı! Emlak Katılım’dan kira öder gibi sahip olma fırsatı
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten siyonistlerin Türkiye’yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Başak Gürkan Arslan’ın katili kayınpederin ifadesi kan dondurdu: Namusumu temizledim | Mal paylaşımı tartışması...
İsrail basını Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer!
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: Suçtan elde edilen gelir aklandı