Trabzonspor’un yeni kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe maçı için hazır

Trabzonspor'un Manchester United'tan 1 yıllığına kiraladığı Andre Onana dün şehre ayak bastı. Kamerunlu file bekçisi ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Kamerunlu kaleci, "Gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma burada olmaktan çok mutluyum. İnsanların ilk andan itibaren evinizde hissettirmesi çok güzel bir duygu. Bende bir an önce çalışmalara başlayıp, saha içinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan yıldız eldivenin maliyeti de belli oldu. Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, Onana'ya 2025- 2026 futbol sezonu için 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin dolar imza ücreti ödeneceğini duyurdu.

TARAFTARLALA 3'LÜ ÇEKTİ

Dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Andre Onana kendisini karşılayan taraftarlarla birlikte üçlü çekti.

Kamerunlu file bekçisinin Fenerbahçe maçındaki performansı merak ediliyor.