Ali Koç: "Transferde son ana kadar şartları zorlayacağız, 8 numara arayışımız sürüyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, “Bissouma sakatlandı, zeki ve akıllı bir 8 numara istiyoruz. Transferler son dakikaya kadar devam edecek.” dedi.

Giriş Tarihi :12 Eylül 2025
Ali Koç: Transferde son ana kadar şartları zorlayacağız, 8 numara arayışımız sürüyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçimlerine az bir süre kala kongre üyeleri ile yaptığı toplantılara devam ediyor... Koç, son yaptığı toplantıda kongre üyelerine transfer konusunda da sürpriz bilgiler verdi.

Koç, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, adam adama oynayabilen. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız." diye konuştu.

