Ali Koç: “Transferde son ana kadar şartları zorlayacağız, 8 numara arayışımız sürüyor”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçimlerine az bir süre kala kongre üyeleri ile yaptığı toplantılara devam ediyor... Koç, son yaptığı toplantıda kongre üyelerine transfer konusunda da sürpriz bilgiler verdi.

Koç, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, adam adama oynayabilen. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız." diye konuştu.