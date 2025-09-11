Galatasaray’ın Guillaume Restes transferi Fransa’da tartışma yarattı

G.Saray'da gerçekleşmeyen Guillaume Restes transferi Fransa'da gündem olmaya devam ediyor. Fransız medyasından Les Violets, "Galatasaray acil bir kaleciye ihtiyaç duyduğu için bu transfer kulübe büyük bir kazanç sağlayabilirdi. Son iki sezonda gösterdiği performansa bakılırsa, başka bir kaleci de aynı başarıyı gösterebilirdi. Toulouse'un mali durumunu göz önünde tutarsak, bu yaz büyük bir çek alabilirlerdi." yorumunu yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki Restes'in, Toulouse ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.