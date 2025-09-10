Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da tanınan 2025 Dünya Boks Şampiyonası İngiltere'de devam ediyor. Milli boksörlerimiz şampiyonada başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kg.'da mücadele eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu, tıpkı Busenaz Sürmeneli gibi adını çeyrek finale yazdırarak göğsümüzü bir kez daha kabartmış oldu.