Alman olmazsa Kartal olacak

Ali Koç, teknik direktör tercihi konusunda kritik bir sürece girildiğini belirterek, “Yerli olursa tercihimiz İsmail Kartal. İki de yabancı adayımız var. Alman ekolüne yöneldik. 24 saat içinde kararımızı vereceğiz” dedİ.

Giriş Tarihi :08 Eylül 2025
Alman olmazsa Kartal olacak

Başkanlık seçimi Fenerbahçe'de yaklaşırken, mevcut başkan Ali Koç bazı kongre üyeleriyle yaptığı buluşmada "Hoca yerli olacaksa İsmail Kartal olmalı ancak Alman ekolüne yöneldik. 24 saatimiz var" dedi. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı, Portekizli dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho ile yolların ayrılmasına ilişkin ilk kez detaylı bir açıklama yaptı. Başkan Koç, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye kazandırılmasının bile başlı başına büyük bir başarı olduğunu vurgularken, ayrılığın perde arkasında yatan nedenin sahadaki futbolun niteliği olduğunu ifade etti. Koç, kararın duygusal değil tamamen teknik ve sportif gerekçelere dayandığını belirterek "Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez" diye konuştu.

