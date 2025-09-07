Milliler son 25 maçtır kaybetmeyen İspanya’yı ağırlıyor... Karşısında son Avrupa şampiyonu ve Dünya iki numarası

Voleybol ve basketboldaki tarihi başarılardan sonra gözler A Milli Futbol Takımımız'da... Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki 2. maçında bugün dünya 2 numarası ve 25 maçtır yenilmeyen Lamine Yamal'lı İspanya'yı konuk edecek...



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Zorlu mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, Milli Takım ikinci sırada yer alıyor. Ay-Yıldızlılar'da Gürcistan deplasmanında kırmızı kart gören Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Grubun diğer maçında bugün saat 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te kozlarını paylaşacak

BİZE ZORLUK ÇIKARACAK

Arda Güler, İspanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Bize karşı zorluk çıkarmaya çalışacak. Biz de elimizden geleni yapacağız. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Yamal ile aynı mevkilerde oynamıyoruz. Bizi karşılaştırmak doğru olmaz" diye konuştu.



SAHADAKİ BEYİN

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Türk Milli Takımı'nın sahadaki beyni. Montella her seferinde ondan övgüyle bahsediyor.



200 MİLYON EURO

Barcelona forması giyen Lamine Yamal'ın piyasa değeri 200 milyon Euro. Bu sezon La Liga'da çıktığı 3 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. 22 kez İspanya Milli Takımı forması giyen Yamal 6 gol kaydetti.



MİLLİLER'DE HAZIRLIKLAR TAMAM

Montella yönetimindeki A Milli Takım, İspanya maçının hazırlıklarını dün MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı son çalışmayla tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. İtalyan teknik adamın çalışma öncesinde oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdiği gözlendi.



TEK GALİBİYET 71 YIL ÖNCE

İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı. Ay-Yıldızlılar, İspanya ile yaptığı 11 maçta sadece bir kez kazanabildi. Milliler, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti. Türkiye, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 8 maçı da kazanamadı, 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı.