Kocaman görev için hazır...

Aykut Kocaman, Saran’ın yöneticilik teklifini geri çevirdi... Kulüpte hocalık dışında bir rol düşünmediğini vurgulayan efsane hoca, Fenerbahçe için mesleğiyle ilgili verilecek hiçbir görevden kaçmayacağını ifade etti

Giriş Tarihi :07 Eylül 2025
Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, başkan adayı Sadettin Saran'ın yaptığı teklif için teşekkür etti ancak teklife olumsuz yanıt verdi. Kocaman, Fenerbahçe'de yöneticilik gibi saha dışı bir rol yerine teknik direktörlük görevine odaklanmak istediğini vurguladı. Kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini belirten Kocaman, Sarı-Lacivertli kulüple ilgili hiçbir sorumluluktan kaçmayacağının da altını çizdi. Kocaman, ara verdiği dönemdeki tutumunun herhangi bir göreve talip olmadığının açık göstergesi olduğunu ifade ederken, şu an için yeni bir kariyer planlaması yapmayı uygun görmediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: F.Bahçe'nin mesleğimle ilgili vereceği hiçbir görevden de kaçmam."

BURADAYIM MESAJI VERDİ
Efsane hoca F.Bahçe'nin gündemine ilişkin ifadeler kullandı. Kocaman yaptığı açıklamada camia için elinden gelen her şeyin en iyisini yapacağını dile getirererek "Buradayım" mesajı verdi.

