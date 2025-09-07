SON DAKİKA
Fenerbahçe yönetimi Malili yıldız için pusuda bekliyor... Tüm gözler Londra ekibinin üzerinde

Malili yıldız orta sahanın, Sarı-Lacivertliler’e transferinin Tottenham’a bağlı olduğu aktarıldı. Londra ekibi, Yves Bissouma ile sözleşme yenilerse Fenerbahçe’nin kiralama formülünü devreye sokacağı öne sürüldü

Giriş Tarihi :07 Eylül 2025
Yaz transfer döneminden beri Fenerbahçe'de gözler orta saha bölgesinde... Uzun süredir transfer listesinde yer alan Yves Bissouma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in bir süredir temas halinde olduğu Malili yıldızın transferi, kulübü Tottenham'ın kararına bağlı hale geldi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yaşadığı sakatlık nedeniyle en az iki ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu durumun, transfer sürecini etkileyebileceği belirtilirken; Tottenham'ın oyuncu ile sözleşme yenilemesi durumunda Fenerbahçe'nin kiralama formülünü devreye sokacağı ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun İngiliz ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Bissouma, geride kalan sezonda Tottenham formasıyla 44 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bilgisi paylaşıldı. Londra temsilcisinin vereceği karar, transferin seyrini belirleyecek.

