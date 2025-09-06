PODCAST CANLI YAYIN
Vincenzo Montella icraatları ile alkış topluyor

A Milli Takım’ın hocası Vincenzo Montella arkasında bir desteği olmamasına rağmen icraatları ile alkış topluyor. Euro 2024 elemelerini lider tamamladı. Çeyrek final oynattı. Dünya Kupası elemelerine Gürcistan galibiyetiyle başladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Milli Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, aldığı başarılı sonuçlara rağmen zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor. Arkasında bir destek olmamasına rağmen icraatları ile alkışı hak ediyor. İtalyan teknik adam bir Türk gibi savaşıyor. Başarılarıyla takdiri hak ediyor. Montella yönetimindeki A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde grubunu lider olarak tamamladı. Turnuvaya lider olarak katılan Bizim Çocuklar, çeyrek finale kadar yükseldi.

TÜRK VATANDAŞI OLACAK OYNADIĞIMIZ

pozitif futbol ile vatandaşlarımızın göğsünü kabartan Milliler, Hollanda'ya elenmişti. Montella, oynattığı pozitif futbol ve saha kenarındaki duruşuyla bizden biri olduğunu defalarca kanıtladı. A Milliler, Dünya Kupası elemelerine de Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenerek başladı. Bizim Çocuklar, Montella yönetiminde aile ortama yakaladı. Bunu da saha içi ve saha dışında defalarca kanıtladı. Türkiye'yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Vincenzo Montella'nın Türk vatandaşlığı için geri sayıma geçtiği de önceki gün ortaya çıktı.

