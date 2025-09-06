Trabzonspor Beşiktaşlı Ernest Muçi’yi kiralıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-Mavililer, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ile ilgileniyor. Trabzonspor, Arnavut futbolcu için teknik ekip ve scout ekibinden gelen olumlu raporun ardından Muçi'yi gündemine aldı ve transfer için harekete geçti.

Beşiktaş ve Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcunun bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Sözleşmede satın alma opsiyonu da var. Muçi, bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu. Piyasa değeri ise 10 milyon euro.