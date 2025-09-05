PODCAST CANLI YAYIN
Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’ndan sosyal medyadaki kaos iddialarına güçlü yanıt

Transferde yaşanan gerilimlerin ardından ellerini ovuşturan ve Milli Takım’da kriz çıkmasını isteyen fırsatçalara en iyi yanıtı Ay-Yıldızlı futbolcularımız verdi.

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
Milli Takım'ın ilk topladığı andan itibaren sosyal medyada estirilen rüzgar Gürcistan deplasmanında karşılık bulmadı. Özellikle Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu üzerinden kaos çığırtkanlığı yapanlara en iyi yanıtı Milli Takımımız sahadaki futboluyla verdi. Maçı 3-0'a getiren golde asisti Yunus Akgün yaparken, golü Kerem Aktürkoğlu attı.

İki futbolcu golün ardından sarmaş dolaş oldu. Maç sonunda konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Burası Milli Takım. Bize huzursuzluk yansıtmaya çalışıyorlar. Buraya gelip bayrağımızı temsil ediyoruz. Burada kavga yok." diye konuştu.

MÜKEMMEL BİR AİLEYİZ

Gecenin yıldızlarından biri olan Yunus Akgün de yaşanan spekülasyonlarla ilgili konuştu. Yunus, "Hakan abi bu takımın kaptanı ve lideri. Ona saygımız sonsun. Mükemmel bir aile ortamımız var. Bunu bozmayalım. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. Umarım devamı gelir" diye konuştu.

KEREM&YUNUS A.Ş

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun golünü Galatasaraylı Yunus Akgün hazırladı. İki futbolcu golün ardından birbirine işte böyle sarıldı.

