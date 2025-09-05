Galatasaray’dan 148 milyon Euroluk transfer çıkarması

Galatasaray bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiriyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon Napoli'den transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Monaco'nun savunmacısı Wilfried Singo'ya için tam 30.7 milyon Euro'yu kasasından çıkardı. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, 27.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Cimbom, Ismail Jakobs için 8, Przemyslaw Frankowski için ise 7 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray bu sezon dünyada transfere en çok para harcayan 14. takım konumunda. Aslan toplamda 148.2 milyon Euro'luk transfer harcaması yaptı. Listenin ilk sırasında İngiliz devi Liverpool yer alıyor. Liverpool, 482.9 milyon Euro'luk harcamayla listenin en üst basamağına bulunuyor.

OSİMHEN G.SARAYI SEÇTİ

Al Hilal'in stoperi Kalidou Koulibaly, "Osimhen ile konuşma fırsatımız oldu. Bana Galatasaray'ın kendisini ve ailesini coşkuyla karşıladığını, güçlü hedefleri olduğunu söyledi." dedi.

EN FAZLA PARA HARCAYANLAR

1-Liverpool 482.9 milyon Euro 2-Chelsea 328.1 milyon Euro 3-Arsenal 293.5 milyon Euro 4-Newcastle 288.8 milyon Euro 5-M.United 250.7 milyon Euro 6-Nottigham F. 236.9 milyon Euro 7-Tottenham 210.6 milyon Euro 8-M.City 206.9 milyon Euro 9-Leverkusen 198.1 milyon Euro 10-Sunderland 187.9 milyon Euro 11-Atletico 176 milyon Euro 12-R.Madrid 167.5 milyon Euro 13-Milan 162 milyon Euro 14-Galatasaray 148.2 milyon Euro 15-West Ham 143.8 milyon Euro