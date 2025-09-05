A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD’yi yenip tarih yazdı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.

Sultanlar, setin başlarında 5 sayılık (2-7) avantaj yakaladı. Gizem Örge, Eda Erdem ve Zehra Güneş'le etkili savunma yapan Türkiye, setin ortalarını da 15-8 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren Ay-Yıldızlılar, ilk seti 25-14 önde bitirdi.

ABD, ikinci seti 25-22 önde tamamladı ve 1-1'lik eşitliği sağladı. 3. sete servislerde iyi başlayan Sultanlar, 25-14'lük skorla 2-1 öne geçti. 4. setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakalayan Türkiye, çekişmeli geçen setin sonunu iyi oynadı ve 25-23'lik skorla mücadeleyi de 3-1 kazandı.

TÜRK BAYRAĞINI DUYGULANDIRACAĞIZ

Gizem Örge, "Stresli, tarihi bir gündü! Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor ama daha bitmedi! İnşallah finalde Türk bayrağını dalgalandıracğız." diye konuştu.

Cansu Özbay ise, *Kazandık ve tarih yazdık! İşimiz daha bitmedi. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.